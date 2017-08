Styl ulicy na początek szkoły...

Początek roku i nadchodząca jesień każą nam porzucić przejrzyste i zwiewne sukienki oraz okulary przeciwsłoneczne w zwariowanych kolorach i kształtach. Ale teraz też nie musi być nudno w ubiorach i modzie. Liczy się fantazja.

Zdjęcie Tej jesieni postaw na odważne kolory! /©123RF/PICSEL

Do bluzki z rozkloszowanymi rękawami i spodni długości 7/8 (jakże modnych tego lata) możesz nadal włożyć swoje ulubione klapki na obcasach. One wciąż są trendy!

Reklama

Nie zapominajmy, że wyraziste kolory to prawdziwy atut stroju. Ubierasz skórzaną kurtkę w chłodniejsze dni? Spraw sobie taką w kolorze czerwonym lub koralowym. Do dżinsów będzie idealna, a żywy kolor doda ci energii.



Tej jesieni nie bójmy się zwariowanych deseni. Sukienka w dużą, czarno-zieloną kratę będzie stylowo wyglądać we wrześniowe dni. A jeśli dodasz do niej liliowy sweterek, pokażesz, że nadal kochasz grę kolorami.



Cóż bardziej pokaże fantazję i styl, jeśli nie sukienka w stylu patchworkowym? Każda jest inna, jedyna i niepowtarzalna. Patchwork to przecież ręczna robota, wykonana na indywidualne zamówienie. Można tu mieszać nie tylko desenie, ale i faktury, materiał łączyć z dzianiną. Styl przede wszystkim, cóż, że w trochę "śmieciowym" wydaniu...



Można oczywiście też pograć deseniami, utrzymując swój strój w tej samej kolorystyce. Warto np. wybrać dwa kolory, czerwony i biały i ogrywać je w różnorodny sposób. Czerwona sukienka, z białym kwiatowym nadrukiem będzie świetnie wyglądać z kardiganem w biało-czerwone romby. Białe sandałki na szpilce dopełnią stylowego wizerunku.



Torebka najważniejszym elementem ubioru. Oczywiście! Do jesiennej stylizacji wybierzmy torebkę o oryginalnym fasonie lub wykończeniu. Torebka-gwiazda ubioru, to możliwe, jak choćby taka, gdzie elementem ozdobnym jest ażurowy wzór, wycięty w skórze. Niby letnia, ale i jesienią się sprawdzi. Przyciągać uwagę - to najważniejsza rola takiej torebki.



Zadanie, by być stylową po powrocie z wakacji, wcale nie jest łatwe. Nie chcemy przecież, żeby ktoś pomyślał, że zapomniałyśmy się przebrać po plaży. Z żalem więc odkładamy zwiewne i przejrzyste stroje, ale nie rezygnujmy z kolorów, także tych wyrazistych. Można je ogrywać nie tylko jesienią, ale cały rok. (PAP Life)