Stylizacja Rihanny na Barbadosie: fantazja w karnawałowym stylu

Skąpe bikini inkrustowane kamieniami, turkusowe włosy i imponujących rozmiarów skrzydła z barwnych piór - w takim stroju Rihanna pojawiła się na festiwalu Crop Over na Barbadosie. Efektowna stylizacja wzbudziła jak zwykle mnóstwo zachwytów, ale i nieco kontrowersji.

Zdjęcie Główną rolę w festiwalowym outficie gwiazdy odgrywa efektowne akcesorium z barwnych piór /East News

Choć do karnawału jeszcze daleko, na Barbadosie zapanowała iście karnawałowa atmosfera. A wszystko za sprawą corocznego, hucznie obchodzonego przez mieszkańców wyspy festiwalu Crop Over, czyli tamtejszych dożynek. Rozpoczynające się w pierwszy weekend sierpnia święto z okazji zakończenia żniw, które odbywa się w ramach dziękczynienia za udane zbiory to trwająca dwa miesiące wielka feta, do złudzenia przypominająca legendarny karnawał w Rio, pełen spektakularnych kostiumów, imponujących tanecznych parad i niczym nieskrępowanej zabawy.

Muzyka, śpiew, zawody w spożywaniu wysokoprocentowych trunków i przede wszystkim barwne stroje bawiących się uczestników - tak dziś świętuje Barbados, a wraz z nim Rihanna, która rokrocznie udaje się do rodzinnego miasta Bridgetown, by tradycyjnie celebrować wspólnie z rodakami. Gwiazda, której i w tym roku nie mogło zabraknąć na największym bodaj festiwalu w rodzinnym kraju, wzbudziła poruszenie za sprawą bardzo odważnej stylizacji.



Znana z prezentowania na czerwonych dywanach brawurowych, a nierzadko i budzących kontrowersje kreacji wokalistka pojawiła się na festiwalu Crop Over w mocno eksponującym ciało stroju, czyli w skąpym bikini inkrustowanym kolorowymi kamieniami. Główną rolę w festiwalowym outficie gwiazdy odgrywa efektowne akcesorium z barwnych piór, do złudzenia przypominające skrzydła, a prawdziwą wisienką na torcie są pasujące do kostiumu turkusowe włosy oraz zdobiąca niemal całe ciało, połyskująca biżuteria.



Wokalistka nie pierwszy raz pojawiła się na barbadoskim festiwalu w oryginalnej i odsłaniającej sporo ciała stylizacji. W poprzednich latach również nie stroniła od skąpych kostiumów, bogatej biżuterii oraz fikuśnych ozdób. Równie mocno w pamięć odbiorców zapadł strój gwiazdy z 2015 roku, kiedy to miała na sobie bikini wysadzane kamieniami oraz pokaźnych rozmiarów skrzydła z piór w modrym kolorze. Dwa lata wcześniej postawiła na biel i nieco mniej obfite dodatki z piór, zaś w 2011 roku zaprezentowała się w seksownej czerwieni.



Zdjęcie Rihanna nie stroni od skąpych strojów / East News

Zdjęcie Rihanna podczas Festiwalu na Barbadosie / East News

Zdjęcie Rihanna co roku jest gwiazdą najsłynniejszej imprezy na Barbadosie / East News

Fani Rihanny natychmiast zareagowali na opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia jej spektakularnej stylizacji z Crop Over. Choć opinie jak zawsze są podzielone, dominują głosy zachwytu i podziwu dla odwagi artystki, która mimo dobitnie wytykanej jej ostatnio przez media nadwagi, zdaje się nie przejmować krytyką i w komponowaniu strojów kieruje się własnymi upodobaniami i fantazją. A fantazji, co Barbadoska udowodniła po raz kolejny, z pewnością jej nie brakuje. (PAP Life)