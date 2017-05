Sukienka Vivian z "Pretty Woman" do nabycia w sieci

Wszyscy pamiętamy sukienkę, jaką nosiła Julia Roberts w pierwszych scenach filmu "Pretty Woman". Kultowy model jest już do nabycia w sieci.

Zdjęcie Julia Roberts i Richard Gere /Mary Evans Picture Library /East News

Kiedy Vivian (Julia Roberts) spotyka Edwarda (Richard Gere) na Hollywood Boulevard, ma na sobie obcisłą sukienkę mini, która podkreśla jej nienaganną sylwetkę. Ikoniczna sukienka wciąż robi wrażenie. Tak bardzo, że marka Asos zachęca nas do podróży w lata 90., oferując w swoim sklepie internetowym strój podobny do tego, jaki Julia Roberts nosiła na planie filmu. Dzieje się to nie bez powodu. Witryna sprzedaży online współpracowała z marką Hunza G., która stworzyła oryginalną sukienkę dla Julii Roberts przed laty.

Sukienka jest dostępna w kolorze biało-czarnym, biało-niebieskim lub biało-czerwonym. Minisukienkę "Pretty Woman" nosimy z płóciennymi trampkami i białą koszulę wiązaną w pasie - tak jak nosiła ja uwielbiana gwiazda.

Zdjęcie Sukienka inspirowana filmem "Pretty Woman" dostępna jest w dwóch kolorach / Splash News / East News

Sukienka Hunza G. Asos dostępna jest w cenie 183.99 euro. (PAP life)