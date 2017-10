Sukienka w kwiaty idealna na chłodne dni

Projektanci nie wahają się używać kwiatowych wzorów w swoich jesiennych kolekcjach, udowadniając, że florystyczne printy doskonale współgrają z obszernymi płaszczami i grubymi swetrami. Doskonałym sposobem na ożywienie jesiennej garderoby może być kwiecista sukienka.

Zdjęcie Jessica Mercedes w sukience w kwiaty /East News

Wydawać by się mogło, że florystyczne motywy zarezerwowane są wyłącznie dla sezonu wiosenno-letniego. Tymczasem sprawdzają się one świetnie również o tej porze roku, kiedy na ulicach panuje szarość, a w ubiorze brakuje na ogół fantazji i ekspresji.

Reklama

Kwiaty jako jeden z najważniejszych trendów na tegoroczną jesień przywołują wiosenną aurę, a naszej garderobie dodają świeżości i energii. "Kwiaty na wiosnę to, w mojej ocenie, nic odkrywczego. Jesień i zima to są takie dość smutne sezony, w których dominuje czerń, brąz, szarość, dlatego bardzo mnie cieszy, kiedy marki - również polskie - na przekór temu wypuszczają kolorowe rzeczy - na przykład w kwiatowy wzór" - mówi Łukasz Zarzyczny, właściciel warszawskiego butiku Svoi z ubraniami polskich projektantów.



Designerzy pokochali kwiatowy print i zaadaptowali go do swoich kolekcji pod rozmaitymi postaciami - na wybiegach królowały hafty, duże kwiaty w stylu retro, jak na starym gobelinie, dziewczęce sukienki z transparentnych tkanin pokrytych drobnymi kwiatkami, a nawet kwieciste total looki, np. we wzorzystych garniturach od Dolce&Gabbana.



Kwiaty w wersji romantycznej, a zarazem nieco folkowej widzieliśmy na tegorocznym pokazie Alexandra McQueena, gdzie skóra, przezroczystości i florystyczne hafty przywodziły na myśl hippisowski styl lat 70. Alessandro Michele z Gucci dowiódł z kolei, iż wiosenne kwiaty mogą rozkwitać jesienią i zimą na wiktoriańskich sukienkach i dwurzędowych płaszczach.





Sukienka w kwiaty, choć kojarzy się bardziej z wakacjami, aniżeli ponurą jesienią, równie dobrze co w towarzystwie sandałów i kurtki jeansowej, będzie się prezentować właśnie w jesiennych zestawach utrzymanych w stylistyce boho - wraz z welurowymi botkami i ciepłym kardiganem. Kluczem do modowego sukcesu o tej porze roku jest warstwowość - by nie zmarznąć w chłodne dni, na kwiecistą sukienkę z delikatnej tkaniny narzucamy obszerny sweter lub trencz.





Chcąc nadać sukience w kwiaty lekko rockowego charakteru i uniknąć dosłowności, wystarczy połączyć ją ze skórzaną ramoneską, a buty na obcasie zamienić na sztyblety lub motocyklowe botki z modnymi klamrami. W takiej odsłonie kwiaty zyskują nowego charakteru i miejskiej nonszalancji. Najbardziej pożądana kolorystyka to zaś odcienie brązu, zieleni i klasyczna czerń. Od czasu do czasu możemy pokusić się o mocniejszy kolorystyczny akcent i postawić na płaszcz w odcieniu musztardowym lub w kolorze intensywnej czerwieni.





W pochmurne dni warto ożywić codzienne stroje nie tylko za sprawą soczystych barw, ale i kwiecistych ubrań, spośród których najbardziej kobieca i zmysłowa jest niewątpliwie sukienka. Dajmy się ponieść wiosennej fantazji i pozwólmy rozkwitnąć naszym stylizacjom tysiącem pąków - także jesienią. (PAP Life)

autor: Iwona Oszmaniec