Sukienki na sylwestra 2016/2017 czyli jak zostać królową balu

Myślisz o niej od listopada. Wybierasz od grudnia. Przymierzasz od świąt. Sylwestrowa kreacja. Jaka powinna być w tym roku?

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Nawet ci, którzy przez 364 dni w roku uważają, że są ponad modowe nowinki, ten jeden raz w roku muszą stanąć przed szafą, spojrzeć w jej przepastne wnętrze i odpowiedzieć sobie na pytanie: I w co ja niby mam się ubrać?

Jeśli jesteś jedną z tych nieszczęśnic (albo jeśli po prostu nie masz jeszcze pomysłu na sylwestrową stylizację), nie panikuj. Mamy kilka porad i trików, które pozwolą ci zostać królową nocy.

3 złote zasady



Po pierwsze: Zaszalej

Sylwester to nie czas na małe czarne, małe czerwone i małe szare. Ten jeden raz w roku, wbrew legendarnej zasadzie Chanel, mniej znaczy gorzej. W noc z 31 grudnia na 1 stycznia dozwolone są cekiny, kokardy, koronki i aplikacje. I uwaga: Ozdoby się kumulują.

Po drugie: Pastele zostaw głęboko w szafie

W tym sezonie nie ma miejsca na pudrowe róże, chłodne błękity i bezpieczne beże. Projektanci postawili na klasyczną czerń i czerwień (tym razem w ognistym odcieniu) oraz na eleganckie zielenie (te butelkowe) i granaty (tak ciemne, że niemal czarne). Jednak niekwestionowanym królem nie tylko tej nocy, ale całego sezonu jest złoto. Jeśli nosimy je na sztybletach, bomberkach, plecakach, to tym bardziej powinno pojawić się w sylwestrowej stylizacji.

Po trzecie: Matowy - tak ale tylko na paznokciach

Jeśli miałaś pomysł, by w sylwestrowy wieczór wystąpić ubrana w cokolwiek uszytego z matowego materiału, lepiej szybko zmień plany. Na ten wieczór koniecznie załóż ciuch, który nie tylko krojem, ale też tkaniną podkreśli niezwykły charakter imprezy.

W Sylwestra świetnie sprawdzą się (znów modne) welury, nieśmiertelne cekiny i wszelkiego rodzaju aplikacje. Możesz też zaryzykować i założyć, już nie tak trendy jak kiedyś, ale wciąż popularne, wytłaczane tkaniny.

Jednak prawdziwą gwarancją sukcesu i sporą szansą na uzyskanie tytułu królowej balu jest kreacja uszyta z... ortalionu. Tak, tak ten materiał, kojarzony kiedyś głównie ze stylizacjami młodzieży z marginesu, teraz świeci tryumfu. Błyszczący, miękki, czarny lub złoty, doskonale nadaje się na spódnice i sukienki.

Jaki krój sukienki wybrać?

Wybierają sukienkę na sylwestra odpowiedz sobie na dwa pytania. Po pierwsze: Na jaką imprezę idziesz? Przecież stylizacja, która doskonale sprawdzi się na imprezie w modnym klubie, oznacza mały towarzyski skandalik na eleganckim balu i dziwne uśmieszki znajomych na domówce. Po drugie: W co zwykle się ubieram - przemiana z paradującej na co dzień w vansach i bluzie chłopczycy w Wampa w balowej sukni, może być spektakularna, ale czy naprawdę będziesz się dobrze bawić w soim nowym wcieleniu?

Impreza w klubie

W tym przypadku właściwie... możesz wszystko. Jeśli tylko wykluczysz bardzo nieformalne i bardzo eleganckie kreacje, trudno dokonać złego wyboru stylizacji. Dlatego gdy wybierasz się na imprezę do klubu, najlepiej dopasuj strój do stylu, w którym na co dzień się ubierasz.

Dziewczynom, które na bieżąco śledzą trendy, z pewnością spodobają się oversize’owe sukienki z dekoltami na plecach. To połączenie sprawia, że kreacja jest jednocześnie wygodna (tak, tak z powodzeniem może zostawić szpilki w domu i ruszyć na parkiet w sztybletach) i seksowna.

Innym oryginalnym fasonem są... sukienki z golfem. Golfy, które tej zimy przeżywają swój wielki powrót, doczekały się również wieczorowej wersji. Występują zwykle w polaczeniu z sukienkami - futerałami, albo z obszernymi kreacjami, odsłaniającymi ramiona (co swoją drogą też stanowi modny akcent).

Zdjęcie Sukienki do nabycia na stronach Mango i Showroom /Printscreen Mango/Showroom /INTERIA.PL/materiały prasowe



Jeśli nie pociągają cię tzw. ciuchy - namioty, jak najbardziej możesz postawić na sukienkę typu futerał. Radzimy jednak unikać "wiecznie modnej małej czarnej". Obcisła mini z długim rękawem, ozdobiona aplikacjami, będzie zdecydowanie ciekawszym wyborem.

W ogóle nie podoba ci się pomysł zakładania sukienki? Wiec może spódnica? Najlepszym (a na pewno najmodniejszym) wyborem będzie ta do połowy łydki, zakładana albo plisowana. Szyku zadasz w złotej lub srebrnej, choć i ta z błyszczącymi aplikacjami powinna zostać zauważona i skomplementowana. Zestaw ją z luźną bluzką, o kroju zbliżony do t-shirtu.

Zdjęcie Sukienki do nabycia na stronach Mango, Zalando i Zara /Printscreen Zalando, Mango, Zara /materiały prasowe



Bal sylwestrowy

Tutaj musi być elegancko. Lepiej nie wyciągaj z szafy wysłużonej princessy, która po pierwsze bardziej nadaje się na wesele, a po drugie dobrze wygląda tylko na tych, którzy niedawno zdawali maturę.

Na bal najlepiej wystroić się w długą suknię. Doskonałym wyborem będą kreację z głębokimi rozcięciami, które przez cały 2016 rok robiły furorę na czerwonym dywanie (uważaj tylko, aby rozcięcie nie było zbyt głębokie, bo wtedy najesz się wstydu niczym Chrissy Teigen na gali American Music Awards). Jeśli nie chcesz ryzykować, fajnym i modnym rozwiązaniem są też zwiewne, długie suknie na jedno ramię.

Zdjęcie Sukienki do nabycia na stronie Zalando /Printscreen Zalando /INTERIA/materiały prasowe



Mamy też propozycję dla tych naprawdę eleganckich i naprawdę odważnych - smoking. Ta damska awersja wieczorowego garnituru sprawi, ze na pewno zostaniesz zapamiętana przez wszystkich sylwestrowych gości.

Domówka

Czyli coś niezobowiązującego. W tym przypadku wystarczy uzupełnić codzienną stylizacje o jakiś ciekawy, sylwestrowy akcent. Może to być awangardowa biżuteria, złote buty czy cekinowa opaska na włosy.

Jeśli jednak nie chcesz zadowalać się opcją minimum, postaw na zestaw złożony na przykład z jeansów rurek i bluzki o oryginalnym kroju. Albo na znów modną w tym sezonie skórzaną mini, do której możesz dobrać luźny t-shirt.

Zdjęcie Kreacje do nabycia na stronach Zara i H&M /Printscreen Zara, H&M /materiały prasowe



Mamy też propozycję dla tych, którzy ten wieczór maja bardzo spokojne plany (przypominamy, że w tym roku Sylwester z Dwójką, transmitowany z Zakopanego, stratuje o 19.55). To, że najbardziej szaloną noc w roku spędzasz siedząc na kanapie, nie oznacza, że nie możesz się wystroić. W sklepach aż roi się od bluz i spodni i innych luźno skrojonych, wygodnych ciuchów, uszytych z luksusowych materiałów takich jak welur czy jedwab.

I jak? Już wiesz, w czym pójdziesz na sylwestra? A więc dobrej zabawy i do zobaczenia w nowym roku!