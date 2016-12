Sylwestrowe pantofelki Kopciuszka muszą błyszczeć

Złote, satynowe lub z metalizowanej skóry, wyszywane cekinami albo wysadzane kryształkami. Buty na sylwestrowy bal powinny błyszczeć. Świadczą o tym propozycje znanych domów mody.

Zdjęcie Złote pantofelki - świetny wybór na sylwestrową imprezę /©123RF/PICSEL

Balenciaga proponuje pantofelki na szpilce z czarnej skórki. Takie są bowiem palce i pięta wieczorowego obuwia. Ale pozostałą część pantofli pokrywają drobne, przezroczyste kryształki. W znacznej liczbie. Przytłoczyć może też cena - 2250 euro.Wieczorowe pantofle spod znaku Dolce & Gabbana są utrzymane trochę w stylu disco. Sandały na grubym słupku są w całości haftowane kolorowymi cekinami- od złota, przez błękit po czerwień. Bardzo kolorowe i bardzo błyszczące...



Nina Ricci proponuje sandałki ze skóry pytona, złote. Na szerokim, koturnowym obcasie, z odkrytymi palcami, wieczorowe sandałki na pewno przykują uwagę. Kosztują 795 euro.

Połyskujące wieloma kolorami są także pantofelki sygnowane przez Miu Miu. Wyszywane kryształkami i cekinami są dodatkowo obszyte czarnymi piórami. To buty jak biżuteria.

Może diabeł i ubiera się u Prady, ale w tym sezonie na pewno sięgnie po buty tego domu mody. Złote, na koturnie. Efektowna stylistyka podkreślona została kryształami, którymi wysadzany jest cały obcas. A kryształy układają się w kwiatowy ornament. Dior stawia na klasykę, choć nie ucieka od blasku. Czarne, welurowe, wysokie pantofle na szpilce mają oryginalny obcas. Srebrny, wysadzany kryształami. Cena pantofli - 990 euro.

Wieczorowe obuwie spod znaku Gucci ma być złote. Delikatne sandałki stworzono ze złotych, skórzanych sznureczków. Oczywiście, te buty są na wysokiej szpilce.Propozycje ze strony wielkich domów mody potraktujmy jako sugestie przy kompletowaniu wieczorowego stroju. Bo jeśli już Kopciuszek ma tej nocy zgubić pantofelek, to musi on być złoty, kryształowy lub co najmniej wyszywany błyszczącymi cekinami. (PAP Life)