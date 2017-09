Torebka kluczowym elementem kobiecej garderoby

Odpowiednio dobrane akcesoria to połowa modowego sukcesu - zwłaszcza jeśli chodzi o torebkę, która w istotny sposób dopełnia strój. "Torebka może dodać stylizacji walorów albo ją... zmasakrować" - zdradza projektantka Małgorzata Kotlonek-Horoch.

Zdjęcie Torba na co dzień musi być przede wszystkim wygodna! /©123RF/PICSEL

Obok świetnie skrojonego płaszcza i ponadczasowych kozaków torebka jest kluczowym komponentem jesiennych stylizacji. Choć trendy zmieniają się jak w kalejdoskopie, istnieją na szczęście fasony, które nigdy nie wychodzą z mody, dzięki czemu możemy oszczędzić czas i pieniądze. Pojemna shopperka lub kufer, praktyczna listonoszka oraz szykowne puzderko albo kopertówka - oto torebki, które możemy nosić przez wiele sezonów i dopasowywać je do codziennych zestawień w zależności od okazji.

Najważniejsze zdaje się być pragmatyczne podejście do mody i kierowanie się wygodą. "W naszej garderobie nie może zabraknąć torebki małej, średniej i dużej. Duża torebka powinna być funkcjonalna i lekka, musi też mieć dodatkowe przegrody. To jest torebka, którą zabieramy do pracy. Kolejny model to listonoszka. Fason ten daje nam dużą swobodę - możemy założyć ją na rower czy na spacer z dziećmi. No i oczywiście torebka wieczorowa - malutka i elegancka" - mówi założycielka i projektantka marki GOSHICO Małgorzata Kotlonek-Horoch.

Tej jesieni zawrotną karierę robią akcesoria utrzymane w stylistyce nawiązującej do minionych epok. Bardzo modne są aksamitne torebki w wersji mini, które widzieliśmy na tegorocznych pokazach Gucci czy Elie Saab. "Aksamit nosimy w różnych kolorach, ale na ogół wybieramy barwy stonowane, nieco vintage. Ważne trendy to też obecnie pikówka oraz geometria" - podpowiada projektantka. I dodaje, że jednym z najmodniejszych fasonów jest w tym sezonie listonoszka na krótkim szerokim pasku, jak u Diora, Prady i Fendi.

"Musimy bardzo uważnie dobierać torebkę do stroju" - konkluduje Kotlonek-Horoch. Torebka, jak przekonuje projektantka, jest bowiem wyjątkowo istotnym elementem w kobiecej garderobie, który w zależności od tego, czy jest właściwie dobrany, może skutecznie wzbogacić lub oszpecić każdą stylizację. (PAP Life)

autor: Iwona Oszmaniec