Total look hitem lata

Total look, czyli konsekwentne tworzenie swojego stroju za pomocą jednego koloru zaczyna ewoluować. Jak można zauważyć na europejskich ulicach, ten trend można również stosować sięgając do różnorodnych deseni. Od stóp do głów w groszki? Tego lata już tak!

Zdjęcie Total look pozwala na ubieranie się w całości na różowo, czerwono czy niebiesko /East News

Mówi się też, że total look jest zarezerwowany dla osób ekscentrycznych albo tych, których gust można poddać w wątpliwość, sygnalizuje francuski magazyn "Elle". Jednak, skoro o gustach się nie dyskutuje, można się przyjrzeć temu trendowi, jako ciekawostce. A nuż i nas zainspiruje?

Reklama

Nie dziwi więc nikogo na ulicach Paryża total look kwiecisty. Zatem: marynarka, spodnie a nawet pantofle bez pięty są całe drukowane w kwiatowe wzory. By nie było zbyt krzykliwie, ubiór utrzymany jest jednak w spokojnym jasnoczekoladowym kolorze.





Odważne dziewczyny mogą się zdecydować na ubiór perłowy w kolorze jasnozłotym. Prążkowana faktura materiału może dodać zestawowi kamizelka plus spodnie eleganckiego sznytu.

Lubiącym wyraziste desenie kobietom odpowiadać będzie total look oparty na tkaninach drukowanych w kolorowe, czerwone i pomarańczowe groszki na białym tle. Ten deseń zawierają wszystkie elementy ubioru: marynarka z jednokolorowymi wyłogami, bluzka i spódnica. Przy tym stroju dobrze jest pozostawić białe buty, niech to będą np. sportowe tenisówki.

Total look pozwala też na wykorzystanie materiałów w kratę. Szerokie spodnie uszyte ze stylowej kraty Burberry świetnie będą wyglądały zestawione z bluzką w inną kratę, drobniejszą, acz utrzymaną w tej samej palecie kolorystycznej.



Oczywiście, można też postawić na jeden kolor. Total look pozwala na ubieranie się w całości na różowo, czerwono czy żółto. Możemy tu wprowadzić nadruki na jeden z elementów stroju, pozostałe pozostawiając już gładkie.



Total look pozwoli nie tylko zaszaleć z ubiorem i pójść w stronę ekstrawagancji, ale też podkreślić elegancję ubioru. Np., gdy wybierzemy garnitur w kolorze błękitnego nieba albo stonowany błękitny lub perłowy żakard. (PAP Life)