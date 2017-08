Tunika idealna na plażę

Co robić, jeśli nie chcemy zbytnio spalić skóry na słońcu podczas pobytu na plaży? Idealnym rozwiązaniem będzie tunika: trochę etniczna, trochę glamour, często z nadrukiem. Za jej pomocą zmienisz swój plażowy look. W tym sezonie zapominamy o pareo, zabieramy za to tunikę.

Zdjęcie Tuniki plażowe wykorzystują hafty, pasmanterie albo batikową technikę farbowania tkaniny /©123RF/PICSEL

W tunice jest wszystko, co lubisz: żywe, fantastyczne kolory, cieniutki, lejący się materiał i niekrępujący ruchy fason. Żywe kolory znajdziemy np. na tunice plażowej Diane Von Furstenberg: od niebieskiego, przez żółty, po czerwony.

Reklama

Etniczne wzory świetnie wyglądają na plażowych tunikach i projektanci chętnie po te wzory sięgają. Jak choćby marka Seafolly oferująca tunikę w żywe, pomarańczowe i czerwone etniczne wzory. Kimonowy krój i szeroki rękaw zapewniają niezbędną na plaży swobodę ruchów.





Ulubiony przez wiele osób "nadmorski" wzór, czyli biało-granatowe paski też sprawdzi się w plażowej tunice. Motyw pasków w tunice marki Araks jest fantazyjnie łączony: wzdłuż, na ukos, w poprzek. Ta urocza tunika sprawdzi się nie tylko na plaży, ale i w nadmorskiej kawiarni.





Niejednokrotnie plażowe tuniki mają etniczne wykończenie: haft na dekolcie, ozdobne sznureczki z pomponikami, lamówki. Jednobarwne tuniki z haftowanymi detalami oferują Mat Fashion, Wamea Beach i H&M. Z kolei Roberto Cavalli proponuje etniczne wykończenie dekoltu tuniki uszytej ze zwiewnej kwiecistej tkaniny.



Tuniki plażowe wykorzystują hafty, pasmanterie albo batikową technikę farbowania tkaniny. Można wybierać spośród jasnych, białych, niebieskich, kremowych modeli albo postawić na tunikę wielobarwną. Każdy znajdzie coś dla siebie. (PAP Life)