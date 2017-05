Ubranie to komunikat o nas samych

Chociaż mówi się, że to nie szata zdobi człowieka, to jednak nasz strój mówi o nas i za nas dużo, jeszcze zanim zdążymy się przedstawić. Potrafi dodać kilka punktów na starcie, podkreślić autorytet, optycznie odjąć kilka kilogramów, poprawić nastrój.

Zdjęcie Wybieraj fasony ubrań, które podkreślą atuty twojej sylwetki i zatuszują to, co nie zawsze chcesz pokazywać światu! /©123RF/PICSEL

Kobiety z reguły potrzebują pomocy w doborze ubrań na dzień, czyli do pracy, na spotkania ze znajomymi, uroczystości rodzinne i służbowe, a nie na czerwony dywan. Dlatego tak ważna jest moda użytkowa - uważa stylistka Iwona Ryszkowska.

Reklama

- Pomagam moim klientom odnaleźć ich własny styl, wyszukuję dla nich w sklepach stylowe zestawy ubrań na różne okazje, spójne z osobowością i charakterem pracy czy życia. Odczarowuję zakupy - ze mną są szybkie i bezstresowe - zapewnia i dodaje, że w stylowym, dopracowanym ubiorze kluczowy jest odpowiedni fason i kolor.

Według stylistki złotą zasadą dobierania stroju jest noszenie zawsze rozmiaru odpowiedniego dla obecnej, a nie tej wymarzonej sylwetki. Niewskazane są rzeczy za małe, zbyt krótkie. Poprawki krawieckie niezbędne są także w przypadku za długich rękawów czy spodni.

- Wybieraj fasony ubrań, które podkreślą atuty twojej sylwetki i zatuszują to, co nie zawsze chcesz pokazywać światu. Szukaj kolorów, które będą spójne z twoim typem urody. Jeśli jesteś obdarzona delikatną, słowiańską urodą, idealnie sprawdzą się u ciebie w ciągu dnia pastele oraz kolory przybrudzone, rozbielone. Jeśli natomiast posiadasz bardziej wyrazisty typ urody (ciemne włosy, brwi, oczy, karnacja), będą ci pasować nasycone, mocne, żywe kolory - radzi.

Pierwsza stylizacja przygotowana przez Iwonę to propozycja dla tych kobiet, które nie muszą stosować się do ścisłego kodu ubioru w pracy. Kurtka bomberka to nowoczesna alternatywa dla marynarki.

- Noś ją we wnętrzach, traktuj jako element stroju. Doda ci charakteru. W zestawieniu z eleganckimi, zwężanymi spodniami cygaretkami oraz gładką białą bluzką stworzy zestaw idealny zarówno do pracy, jak i na obiad w restauracji czy spotkanie biznesowe o mniej formalnym charakterze. Cieliste szpilki i jasna torba idealnie dopełnią ten zestaw - przydadzą ci się też do wielu innych zestawów wiosną i latem - zaleca.

Cielisty kolor butów stapia się z kolorem skóry, optycznie wydłuża nogi, pasuje też do każdego koloru ubrań - warto się w takie zaopatrzyć przed latem.

Druga stylizacja to propozycja na popołudniową czy wieczorną galę lub bankiet. Stylowa kobieta powinna zainwestować w jeden dobrze skrojony garnitur.

- Marynarkę i spodnie możesz nosić oddzielnie, na wiele okazji. Noszone ze sobą razem, na wieczór świetnie zastąpią sukienkę do kolan. Jeśli jesteś odważna, postaw na garnitur w wyraźne wzory albo taki o nowoczesnym, nietypowym fasonie, z ciekawym cięciem czy detalami - radzi.

Idealna długość marynarki to pierwsza linia bioder, powinna być taliowana i dopasowana po zapięciu. Garnitur w mocne wzory nie potrzebuje już wielu dodatków. Na wieczorne wyjście wystarczy czarny, gładki top pod spód, czarne szpilki oraz mała złota lub srebrna kopertówka. Ten prosty, ale efektowny zestaw doda ci siły i pewności siebie oraz przykuje wiele spojrzeń. (PAP