Victoria's Secret - stworzona dla mężczyzn

Choć zmysłowe koronki Victoria's Secret zdobią kobiece ciała, marka powstała z myślą o... mężczyznach. Z pewnością to jeden z jej sekretów!

Kim jest słynna Victoria, której imię wymieniane jest po stokroć każdego roku? Choć ucieleśniają ją najpiękniejsze aniołki na świecie, ona pozostaje jedną wielką tajemnicą. A może Victoria to ta cząstka kobiecości, którą każda z kobiet skrywa w sobie.

Jej sekret wciąż jest nieodkryty, zaś ścieżka jej kariery niezwykle prosta. Odkrył ją biznesmen Roy Raymond, który pewnego dnia wybrał się do sklepu z bielizną, gdzie chciał kupić swojej żonie prezent. Nie, jego żona nie miała na imię Victoria. Bielizna okazała się brzydka, obsługa niezbyt przyjemna, atmosfera w sklepie - mało zachęcająca. Raymond czuł się w nim jak intruz.



"Gdy kupowałem bieliznę dla mojej żony, stanąłem przed wieszakami wypełnionymi okropnymi frotowymi szlafrokami i brzydkimi kwiatowymi koszulami z nylonu. Miałem również wrażenie, że sprzedawczyni traktuje mnie jak nieproszonego gościa" - mówił Raymond w wywiadzie dla "Newsweeka" w 1981 r.



Absolwent Stanforda dostrzegł szansę - zaciągnął 40 tys. dolarów kredytu, kolejnych 40 tys. pożyczył i postanowił stworzyć Victoria's Secret, sklep, zaprojektowany tak, aby mężczyźni czuli się komfortowo kupując bieliznę dla swoich żon.



Choć nazwę można interpretować na różne sposoby, w dużej mierze odnosi się ona do wystroju miejsca. Starając się, aby sklepy stały się "prywatne" i "fantazyjne", Raymond wraz z żoną zaprojektowali je w stylu wiktoriańskim. Estetyka miała na celu przekazanie poczucia klasy związanej z epoką wiktoriańską. Zatem nazwa nawiązuje do pewnej klasy i wytworności, jak również skrywanych intencji kupujących.



Jednak największym sekretem stała się sama Victoria. Fascynowała tak bardzo, że klienci wysyłali do niej listy. "Jedni przysyłali jej romantyczną poezję, inni prezenty" - Roy Raymond wspomniał w wywiadzie dla "Women's Wear Daily".



Dziś obraz tajemniczej Victorii można dostrzec w pięknych aniołkach, które każdego roku prezentują niebywałe wariacje na temat bielizny - największe skrzydła, najdroższe modele wysadzane drogimi kamieniami. Sekret Victorii jest jeden - spełnia marzenia. Cieszy męskie oko, kobietom dodaje zmysłowości, kobiecość, zachęca do odkrywania sekretów... (PAP Life)