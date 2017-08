W gwiazdorskich szafach wciąż lato

Małgorzata Kożuchowska nie rezygnuje z bieli i głębokich dekoltów, Barbara Kurdej-Szatan ochoczo sięga po seksowną czerwień, a Magdalena Ogórek zaklina pogodę w bladoniebieskiej sukience mini. Mimo zbliżającej się jesieni, gwiazdy wciąż stawiają na żywe kolory i odważne fasony.

Zdjęcie Magdalena Ogórek postawiła na modny odcień niebieskiego /East News

Choć jesień zbliża się wielkimi krokami, na czerwonych dywanach próżno szukać stylizacji przywodzących na myśl chłodniejsze dni. Zamiast ciemnych, stonowanych barw i obszernych okryć, wciąż dominują iście letnie, odkrywające ciało sukienki, frywolne dekolty, modne asymetrie i przede wszystkim - kolory. Soczyste, zmysłowe odcienie czerwieni, dziewczęcy i delikatny baby blue, kwiatowe motywy rodem z tropików i wreszcie czysta biel, która latem należała do najbardziej pożądanych i najchętniej noszonych barw.

Podczas prezentacji nowej ramówki TVP, na czerwonym dywanie pojawiło się mnóstwo związanych z Telewizją Polską sław, które udowodniły swoimi stylizacjami, że w gwiazdorskich garderobach wciąż panuje letnia aura. Tego wieczoru wrażenie zrobiła zwłaszcza Małgorzata Kożuchowska - gwiazda bijącego rekordy popularności serialu "Rodzinka.pl" - która postawiła tego wieczoru na nowoczesność w eleganckim wydaniu.



Kożuchowska zjawiła się w białej sukience z asymetrycznym dołem i odważnym rozcięciem na udzie. Pasek z ozdobną klamrą podkreślił talię aktorki, dzięki czemu sylwetka zachowała proporcje. Jesiennym akcentem stylizacji, który dodał całości miejskiego charakteru były długie, sięgające za kolano zamszowe, czarne kozaki. Dyskretna biżuteria, rozświetlający makijaż i charakterystyczna krótka fryzura pięknie dopełniły look Kożuchowskiej, która po raz kolejny udowodniła, że nazywanie jej przez prasę polską ikoną stylu bynajmniej nie jest bezzasadne.



Uwagę fotoreporterów zwróciła również Izabela Zwierzyńska. Gwiazda "Barw szczęścia" jest obecnie w zaawansowanej ciąży, którą potrafi pięknie eksponować odpowiednim strojem. Na wieczornej imprezie TVP aktorka pojawiła się w szmaragdowej, welurowej sukience do kolan, którą zestawiła z turkusowymi, błyszczącymi dodatkami - mini torebką na łańcuszku marki Tous, połyskującymi kolczykami oraz botkami na szpilce od Hego's.



Zdjęcie Izabela Zwierzyńska zachwyciła w szmaragdowej kreacji / East News

W stylizacjach gwiazd TVP dominowała czerwień pod rozmaitymi postaciami. Podczas gdy Anna Samusionek zaprezentowała się w odważnej, mocno dopasowanej i błyszczącej sukience z gorsetową górą, przywodzącej na myśl lata 80., Maria Sadowska wybrała zachowawczy pod względem fasonu, lecz ciekawie łączący kolory komplet. Jurorka programu "The Voice of Poland" do czerwonej, obszernej bluzki dobrała różową ołówkową spódnicę midi z dyskretnym rozporkiem i połyskujące dodatki, skutecznie ożywiające stylizację.



W czerwieni zachwyciły także Izabella Krzan, która jesienią poprowadzi wraz z Rafałem Brzozowskim powracający na antenę TVP teleturniej "Koło fortuny" oraz Barbara Kurdej-Szatan, którą zobaczymy na ekranie w roli współprowadzącej program "The Voice of Poland". Prezenterki postawiły na czerwony garnitur - seksowny i klasyczny strój, który sprawdza się niemal przy każdej okazji.



Zdjęcie Aktorka nie boi się odważnych stylizacji / East News

Była Miss Polonia wybrała na tę okazję idealnie skrojony i podkreślający jej nienaganną sylwetkę, klasyczny fason, zaś prezenterka "Pytania na Śniadanie" zjawiła się we wpisującym się w najnowsze trendy garniturze z luźniejszą, przywodzącą na myśl kimono marynarką oraz spodniami typu palazzo z oryginalnymi rozcięciami. Kurdej-Szatan w stylizacji na współczesną gejszę wyglądała niczym modelki na tegorocznym pokazie Thierry'ego Muglera. Zjawiskowo!



W garniturze zobaczyliśmy również gwiazdę serialu "Na sygnale" Monikę Mazur, która w odróżnieniu od koleżanek zdecydowała się na bezpieczną czerń. Młoda aktorka pojawiła się na konferencji TVP w czarnym dopasowanym do sylwetki komplecie od Roberty Biagi, do którego dobrała seksowne, koronkowe body w tym samym kolorze. Złota kopertówka oraz zmysłowe smokey eye dopełniły całość, nadając stylizacji Mazur wieczorowego glamouru.



W iście letniej stylizacji zaprezentowała się z kolei Magdalena Ogórek, która na przekór zbliżającej się jesieni sięgnęła po mini sukienkę w delikatnym odcieniu niebieskiego. Dziewczęcy fason i pastelowy kolor kreacji podkreślił subtelną urodę gospodyni programów publicystycznych w Telewizji Polskiej. Uwagę zwracała również pokaźnych rozmiarów torebka marki Louis Vuitton o podobnej barwie, która dodała stylizacji miejskiego, nonszalanckiego charakteru.



Zdjęcie Magdalena Ogórek w letniej stylizacji / East News

Konferencja zapowiadająca jesienne nowości w TVP pokazała, że w szafach gwiazd wciąż króluje lato. Warto być może wziąć przykład z gwiazd i w oczekiwaniu na chłodne jesienne dni nie rezygnować jeszcze z ciepłych barw i odważnych fasonów.

Iwona Oszmaniec (PAP Life)