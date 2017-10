W tym sezonie nie może ci zabraknąć.. okrągłej torebki

Widziane coraz częściej na ramionach fashionistek, publikowane na stronach magazynów poświęconych modzie. Niewielkie torebki o okrągłym kształcie będą przebojem sezonu. To numer jeden wśród akcesoriów i wieczorowych stylizacji jak i tych, na co dzień.

Zdjęcie Czy to jeszcze torebka czy już modny, biżuteryjny drobiazg? /©123RF/PICSEL

Projektanci prześcigają się w tworzeniu coraz to nowych, okrągłych torebeczek: na jednym uchu, na dwóch, ściągane troczkami sakiewki, zawieszane na zabawnej pętelce. Okrągła torebka, niczym trochę za duży breloczek, pasuje do każdej stylizacji. Kolory? Tu także można poszaleć: od czerwieni po szafir czy naturalny kolor skóry.

Czy to jeszcze torebka czy już modny, biżuteryjny drobiazg? To zależy, na co chcemy postawić. Najmodniejsza wśród paryskich fashionistek jest w tej chwili torebka Pixie marki Chloe. Brązowa torebka na dwóch metalowych uszach. Ma na obwodzie dwa grube, wypukłe przeszycia. Połyskujące złotem nity podkreślają, że to torebka na specjalne okazje.

Inni projektanci też postawili na okrągły kształt torebki. Urocza, zamszowa torebka Mehry Mu, w pięknym koralowym kolorze również wykorzystuje ozdobne przeszycie. Nakładane "patki" i ozdobny pomponik przy pasku dodają tej torebce lekkiego, dziewczęcego charakteru. Można ją nosić w ręku lub przewieszoną na ukos, na biodrze.

Czerwień, brąz i rudy - to kolory torebki Salar. Choć okrągła, ma jednak mocny, żeby nie powiedzieć: masywny wygląd, za sprawą szerokiej, obszywanej skórą rączki. Nieproporcjonalnie wielki, złocony zamek i zabawne kolce naszyte po obwodzie torebki sprawiają, że nabiera ona mocnego charakteru.

Coureges proponuje malutką, okrągłą torebkę jak breloczek. Czarna, zdobiona jedynie logo marki, zawieszona na metalowym kółeczku z cienkim paskiem, może pełnić rolę ozdoby do klasycznej małej czarnej. Zwłaszcza, że możemy przypuszczać, że zmieści się do niej zaledwie szminka i komplet kluczy. I nic więcej...

Okrągła torebka inaczej? Taką propozycję ma Zara. Tu czarna, zdobiona licznymi perłami okrągła torebka ma doszyte uszy... plecaka. Idealne dopełnienie wieczorowego stroju.

Proponowanych przez projektantów modeli okrągłej torebki jest bardzo wiele. Z grubej skóry, zamszowe, a nawet uplecione z wikliny czy z plastikowej słomki. Można je trzymać w ręku lub przewiesić na ukos przez całą sylwetkę. Grunt, by zapamiętać zasadę: okrągła torebka pasuje do wszystkiego. (PAP Life)

autor: Dorota Kieras

