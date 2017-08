Złam zasady, łącz srebro ze złotem

Kontrowersyjne połączenie, które niegdyś kojarzyło się z kiczem i brakiem dobrego smaku, dziś jest nie tylko w pełni dozwolone, ale wręcz pożądane. Srebro i złoto to brew opinii modowych purystów wyjątkowo zgrany i stylowy duet.

Zdjęcie Srebro i złoto to wyjątkowo intrygujący duet /©123RF/PICSEL

Trendy w modzie zmieniają się jak w kalejdoskopie. To, co dawniej uchodziło za nazbyt dużą ekstrawagancję lub nawet pogwałcenie zasad gustownego ubioru, obecnie bez oporów lansowane jest na pokazach mody, z których wędruje wprost do naszych szaf. W cenie są dziś różnorodność i nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań.

Reklama

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych i od lat dyskutowanych przez rozmaitych specjalistów od dress codu połączeń jest zestawienie srebra i złota. Modowi konserwatyści nie będą zapewne w stanie wyobrazić sobie srebrnego zegarka i złotej bransoletki na jednym nadgarstku, tymczasem może to być wyjątkowo intrygujący duet. Pokochały go m.in. bawiąca się modą Rihanna czy wielokrotnie podziwiana za doskonały gust Olivia Palermo.



Warunkiem udanej kombinacji biżuteryjnych dodatków w tych pozornie wykluczających się kolorach jest właściwy dobór ich odcieni oraz faktury. Podczas gdy masywna bransoleta z wątpliwej jakości tworzywa w kolorze żółtego złota z pewnością nie będzie pasować do dyskretnego srebrnego pierścionka z diamentem, kilka delikatnych obrączek lub bransoletek o podobnej grubości i formie acz innej barwie będą razem wciąż prezentować się stylowo i nowocześnie. Pamiętajmy też, by łączyć jasny odcień złota z jasnym srebrem i analogicznie nasycone złoto z głębokim, stalowym odcieniem srebra.



Mix tych dwóch kolorów bywa wyjątkowo odświeżający - zwłaszcza w porównaniu do nudnych biżuteryjnych kompletów, które natychmiast pozbawiają stylizację lekkości i polotu. Odwaga w kompilowaniu pozornie gryzących się barw czy deseni oraz żonglowanie kontrastami to nie tylko sposób na eksperymentowanie i zabawę modą, ale i recepta na odnalezienie własnego, oryginalnego stylu.



Iwona Oszmniec (PAP Life)