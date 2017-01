Restauracja dla miłośników awokado!

W Amsterdamie powstaje właśnie restauracja, w której królować będzie jeden z najzdrowszych owoców na świecie - awokado!

The avocado show - to nazwa pierwszej takiej restauracji, która powstaje właśnie w Amsterdamie. Wszystkie dania będą przygotowane na bazie cenionego i uwielbianego awokado. Ta wiadomość z pewnością ucieszy wszystkich wielbicieli tego zdrowego owocu! Awokado ma mnóstwo właściwości odżywczych i ok. 20-30 % zdrowych tłuszczy, a co najlepsze - zawiera bardzo małą ilość cukru! Wspomaga odchudzania, usprawnia pracę mózgu, chroni serce i wzrok, a także odmładza. Jego smak jest mało wyrazisty, jednak w połączeniu z aromatycznymi przyprawami, można z niego wyczarować przepyszne dania. Na widok propozycji jakie przygotowała restauracja, aż ślinka cieknie. Zobaczcie sami!

Frytki z awokado? Czemu nie! Wyglądają smakowicie





Śniadaniowe ciasto z awokado wygląda obłędnie! Jak wam się podoba?





Czy waszym zdaniem taka restauracja cieszyła by się z zainteresowaniem w Polsce?