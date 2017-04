3 sprytne sposoby na usuwanie nalepek ze słoików

Żywność przechowywana w słoikach wygląda efektowniej i dłużej utrzymuje świeżość, ale pozbycie się niechcianej etykiety to czasochłonne zajęcie. Chyba, że wykorzystasz jeden z naszych niezawodnych sposobów!

Zdjęcie Usuwanie etykiety ze słoika to długie i męczące zajęcie /©123RF/PICSEL

Olejem lub octem

Wacik nasącz olejem i przyłóż do etykietki umytego z zewnątrz słoika. Olej powinien wniknąć w papier i go zmiękczyć. Dzięki temu nalepka łatwo zejdzie. Jeśli jednak to nie działa, prawdopodobnie klej nie był na bazie tłuszczu. Wtedy trzeba umyć naklejkę i przetrzeć ją gorącym octem spirytusowym.

Reklama

Folią aluminiową

Odkręcone słoiki wstaw do garnka lub zlewu z gorącą wodą z dodatkiem dwóch łyżek płynu do mycia naczyń. Nalej też wody do słoików, żeby nie pływały po powierzchni. Po 15 minutach wyjmij. Kawałek folii aluminiowej zgnieć w kulkę i szorując, zdzieraj nią namoczone naklejki. Powinny zejść bez problemu.

Parą z czajnika

Nad wydobywającą się z czajnika parą trzymaj słoik. Najlepiej robić to w kuchennych rękawicach, bo można się poparzyć. Wcześniej ogrzej trochę słoik, żeby nie popękał od wysokiej temperatury, np. wlewając do niego ciepłej wody. Po potraktowaniu parą nalepka powinna dać się usunąć.