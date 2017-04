5 sposobów na wykorzystanie skórki od cytryny

Działa odkażająco i bakteriobójczo - warto mieć ją w kuchni, łazience i... apteczce!

Zdjęcie Nie wyrzucaj skórki od cytryny, może ci się przydać! /©123RF/PICSEL

Płyn czyszczący



Do pustej i czystej butelki wrzuć skórkę od cytryny i wlej 1/2 litra octu. Odstaw na dwa tygodnie. Przelej do atomizera i stosuj do czyszczenia tłustych powierzchni.

Pochłaniacz zapachów

Niezbyt przyjemną woń warzyw, kiełbas, serów z lodówki czy spiżarni usunie skórka z jednej cytryny rozłożona na półkach.

Szybka pomoc na krostki

Pojawiające się na skórze krostki ropne (także te trądzikowe np. u twojego wnuka) pocieraj świeżą skórką od cytryny – działa odkażająco i bakteriobójczo.

Odświeżacz do kuchenki mikrofalowej

Startą skórkę od cytryny wsyp do miseczki ceramicznej, wlej pół szklanki wody i wstaw do kuchenki mikrofalowej nastawionej na najwyższą temperaturę na 3 minuty, żeby woda się zagotowała. Opary usuną plamy i zapachy z wnętrza urządzenia.

Jeśli nie chcesz, by trzcinowy cukier się skawalił, włóż do pojemnika obraną skórkę z cytryny, ale tylko jej żółtą część – białą wyściółkę trzeba odciąć, bo jest gorzka.