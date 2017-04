6 zastosowań woreczków z żelem krzemionkowym

Znajdujemy je w nowych torebkach, pudełkach z butami lub elektroniką. Te niepozorne białe saszetki silica gel to małe pochłaniacze wilgoci. Zwykle je wyrzucamy, jak każe napis na woreczku, a jednak... mogą się przydać!

Zdjęcie Woreczki używane kilkakrotnie tracą swoje właściwości. Można je jednak „odnowić”, wkładając na godzinę do piekarnika nagrzanego do 100-120˚C /©123RF/PICSEL

1. Srebro nie sczernieje. Umieść 2-3 woreczki w pudełku ze srebrnymi łyżeczkami lub biżuterią. Srebrne i posrebrzane przedmioty dłużej pozostaną lśniące, nawet gdy nie będą używane.



2. Chleb będzie dłużej świeży i nie spleśnieje, jeśli w chlebaku umieścisz jeden większy woreczek z żelem.

3. Przemoczone buty szybciej wyschną, gdy oprócz pogniecionych gazet włożysz do każdego buta chociaż po jednym woreczku silica gel.

4. Uratujesz zalany telefon. Włóż komórkę rozłożoną na części (bateria osobno) na noc do słoika z kilkunastoma saszetkami. Jeśli nie masz aż tylu, rozetnij je i posyp urządzenie granulkami.

5. Żyletki w maszynce do golenia nie zardzewieją, jeśli będziesz ją przechowywać w pudełku z kilkoma saszetkami.

6. Kwiaty szybciej się ususzą (i mniej przy tym wyblakną) nawet w wilgotnym pomieszczeniu, jeśli ułożysz je na talerzu i obsypiesz granulkami silica gel.

To sprytne! Woreczki używane kilkakrotnie tracą swoje właściwości. Można je jednak „odnowić”, wkładając na godzinę do piekarnika nagrzanego do 100-120˚C.

To ważne! Żel silikatowy nie jest toksyczny. Ale ma postać drobnych granulek, więc gdy mają przyjść wnuki, lepiej schować woreczki, by nie trafiły w ich ręce.