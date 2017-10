Co potrafi nawilżacz powietrza?

Może podgrzewać wodę lub rozbijać jej cząstki, tworząc mgiełkę. Który sprzęt najlepiej wybrać i jeszcze nie przepłacić?

Zdjęcie Parowy nawilżacz emituje ciepłą mgiełkę, trzymaj więc go z dala od dzieci /©123RF/PICSEL

Parowy

Reklama

Jak to działa? Woda jest w nim podgrzewana i wyrzucana na zewnątrz.

Co w nim wyjątkowego? Może posłużyć do inhalacji. Sprawdzi się, gdy często chorujecie na górne drogi oddechowe.

Ile możesz zapłacić? Najprostszy nawilżacz parowy kupisz za 80-100 zł.

Ultradźwiękowy

Jak to działa? Wytwarzane w tym urządzeniu ultradźwięki rozbijają wodę na cząstki, które unoszą się jako mgiełka.

Co w nim wyjątkowego? Mgiełka może być zimna lub ciepła, dlatego tego typu urządzenie możesz stosować przez cały rok.

Ile możesz zapłacić? Prosty model zwykle kosztuje co najmniej 60 zł.

Ewaporacyjne

Jak to działa? Powietrze jest tłoczone przez nawilżającą matę w urządzeniu.

Co w nim wyjątkowego? Działa także jako oczyszczacz powietrza.

Ile możesz zapłacić? Od 170 zł

Jaką wodę wlewać do nawilżacza?



Najlepiej - wodę zdemineralizowaną (kupuj ją w dużych bańkach, wtedy kosztuje kilka złotych). Jest to niezbędne, zwłaszcza gdy używasz nawilżaczy ultradźwiękowych. W przeciwnym razie na meblach będzie się osadzał brzydki nalot. Do nawilżaczy parowych możesz wlewać wodę przefiltrowaną.



Jak dbać o nawilżacz?



Przede wszystkim nigdy nie używaj odstanej wody - wraz z nią może się unosić w powietrzu np. kurz. Regularnie, np. w raz w miesiącu, starannie umyj nawilżacz. Najbezpieczniej jest stosować np. wodę z płatkami mydlanymi, ewentualnie z dodatkiem octu.