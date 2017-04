Czy wiesz, że taśma klejąca...

... ma więcej zastosowań niż ci się wydaje. Wykorzystaj nasze pomysły!

Zdjęcie Chcesz wyczyscić klawiaturę komputera? Wykorzystaj taśmę klejącą! /©123RF/PICSEL

Wyczyści tekturowy pilniczek

Po każdym piłowaniu paznokci kilkakrotnie przyklejaj i odklejaj kawałki przezroczystej taśmy z obu stron pilniczka. Następnie „wyszoruj” go leciutko zwilżoną szczoteczką do paznokci. Dzięki temu dłużej ci posłuży.

Uratuje meble

Uratuje meble, które twój kot niszczy, drapiąc pazurami. Posyp kawałek dwustronnej taśmy pieprzem i naklej na boku szafy lub kanapy. Koty bardzo nie lubią ani zapachu tej przyprawy, ani gdy coś klei im się do łapek.

Usunie okruszki z klawiatury

By wyciągnąć je ze szczelin między klawiszami, oderwij kawałek taśmy (około 10 cm) i przesuwaj raz w lewo, raz w prawo. Użyj kilku kawałków, do momentu, gdy już nic nie będzie się do nich przyklejać.

Pomoże osadzic świecę

W zbyt luźnym świeczniku. Jeśli się chwieje, wystarczy końcówkę świecy okleić taśmą klejącą tak, by stała stabilnie.