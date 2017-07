Czyścimy podłogi i ściany bez chemii

Znajdujące się w każdej kuchni: soda, sól czy ocet skutecznie usuną plamy, zacieki oraz tłuszcz z delikatnych tafli. Mają jeszcze jedną zaletę – czyszcząc, nie uczulają!

Zdjęcie Mycie podłóg wcale nie wymaga drogich detergentów /©123RF/PICSEL

Podłogi

Parkiet: Do jasnego drewna użyj wody z dodatkiem płatków z naturalnego mydła (kupisz je np. w internetowym sklepie ekologicznym, 20 dag kosztuje ok. 4 zł). Ciemne drewno świetnie czyści czarna herbata. 5 torebek zaparz w 1/2 l wrzątku, wlej do 4 l wody.

Panele: Możesz przetrzeć je wodą z octem (1 szklanka octu na 4 l wody). Jeśli chcesz, by nie osiadał na nich kurz, umyj je wodą z dodatkiem płynu do płukania tkanin dla niemowlaków (działa antystatycznie).

PCV: Do 4 litrów ciepłej wody dodaj 1/4 szkl. boraksu i 1/2 łyżeczki ziołowego płynu do mycia naczyń (oba produkty kupisz za ok. 10 zł w sklepie ekologicznym), a potem przetrzyj podłogę. Linoleum będzie pięknie lśnić, jeżeli umyjesz je od czasu do czasu mieszaniną wody i mleka (zmieszaj je w równych proporcjach).

Gres: Najlepiej wyszoruj go wodą z szarym mydłem. Jeśli masz błyszczące płytki, na koniec przetrzyj je szmatką zwilżoną w wodzie z odrobiną octu i kilkoma kroplami olejku eterycznego. Będą pięknie lśnić!

Kamień: Nawet silne zabrudzenia doczyścisz, szorując podłogę wodą z dodatkiem sody oczyszczonej (2 łyżki sody na 1 litr wody). Na co dzień przemywaj kafle wodą z odrobiną ekologicznego płynu do naczyń.

Zainwestowałaś w duży, płaski mop z mikrofibry? Świetnie - znacznie szybciej uporasz się ze sprzątaniem. Pamiętaj jednak, że piorąc mikrofibrę, nie wolno stosować płynu do płukania tkanin. Grozi to bowiem utratą jej czyszczących właściwości.

Zdjęcie Z umyciem tapety uporasz w mig przy użyciu naturalnych środków / ©123RF/PICSEL

Ściany

Farba emulsyjna: Do czyszczenia możesz użyć otrębów pszennych. 1 kilogram otrębów gotuj w 6 litrach wody przez 25 min. Odstaw do wystygnięcia, a potem dodaj 2 łyżeczki amoniaku. W tak przygotowanym roztworze mocz gąbkę i myj ściany od góry do dołu. Następnie przetrzyj je miękką ścierką zmoczoną czystą ciepłą wodą.



Farba olejna: Wypróbuj roztwór ciepłej wody (2 litry) z płatkami szarego mydła (2 łyżki) i grubą solą kuchenną (1 łyżka). Aby nie pozostawić śladów, przecieraj ścianę delikatnymi ruchami z dołu do góry. Następnie przemyj całą powierzchnię wilgotną gąbką (tym razem zaczynając od góry), a na koniec wytrzyj ścianę suchą flanelą.

Farba strukturalna: Przygotuj miękki pędzel malarski z krótkim włosiem lub nieużywaną szczoteczkę do czyszczenia butów i wodę z odrobiną płynu do prania ubrań niemowlaków. Następnie delikatnymi ruchami, miejsce przy miejscu, przecieraj zabrudzoną powierzchnię ściany.

Blacha: Jeżeli tafla (np. nad kuchennym blatem) nie jest bardzo zabrudzona, przetrzyj ją zwykłą ściereczką z mikrofibry zamoczoną w gorącej wodzie. Tłuste plamy usuniesz oliwką do pielęgnacji niemowląt. Nałóż ją na ściereczkę i wmasuj w zabrudzoną powierzchnię (pionowymi ruchami). Pozostaw 2 min i wytrzyj papierowym ręcznikiem.

Szkło: Masz na ścianie szklane panele? Utrzymanie ich w czystości ułatwi ci woda amoniakalna. Otrzymasz ją, rozpuszczając 1 łyżeczkę amoniaku (lub proszku do pieczenia) w 1 szklance ciepłej wody. Roztwór wlej do butelki z atomizerem. Spryskaj nim zabrudzoną powierzchnię i wytrzyj ją do sucha papierowym ręcznikiem.

Beton architektoniczny: Zanim przystąpisz do pracy, 1 szklankę amoniaku zmieszaj z 4 l wody. Zwilż w roztworze ściereczkę lub gąbkę i przetrzyj nią ścianę. Na koniec spłucz letnią wodą.

Tapeta: Przygotuj specjalną mieszankę, składającą się z amoniaku, wody i płynu do mycia naczyń (1/2 szklanki amoniaku, 2 litry wody, 1 łyżeczka płynu). Zwilż szmatkę przygotowaną miksturą i przecieraj tapetę. Na końcu osusz ją czystą ściereczką.



Panele tapicerowane: Możesz je czyścić specjalną miotełką przeznaczoną do usuwania kurzu, odkurzaczem z włochatą końcówką, a także lekko wilgotną ściereczką z roztworem szarego mydła (nie może być za mokra, bo powstaną plamy!).

Nawet największe zabrudzenia doczyścisz zwykłą wodą! Wystarczy, że do sprzątania użyjesz tzw. magicznej gąbki. Z łatwością usuwa ona m.in. plamy, brud czy ślady po kredkach. Kupisz ją w drogeriach i supermarketach, kosztuje ok. 5 zł.