Czyste szkło bez chemii

Znajdujące się w każdej kuchni: soda, sól czy ocet skutecznie usuną plamy, zacieki oraz tłuszcz z delikatnych tafli. Mają jeszcze jedną zaletę – czyszcząc, nie uczulają!

Ślady lakieru do włosów na lustrze

Najpierw wypróbujstary sposób: przetrzyjlustro ręcznikiempapierowym, gdyjest zaparowane.Istnieje duża szansa, żeciepła para zmiękczyłazabrudzenia na tyle,by w ten sposób łatwoje było zetrzeć. Uparte plamki polakierze zniknąz lustrzanej tafli,jeśli potraktujesz jądomową czyszczącąmieszanką składającąsię z: ciepłej wody(wystarczy szklanka)oraz z kilku kroplispirytusu salicylowego.W takiej miksturzezanurz bawełnianąpieluszkę. Użyj jej, bow przeciwieństwiedo ręcznikówpapierowych, niezostawia kłaczków.

Matowa karafka

Umyj ją w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości octu. Wypłucz pod bieżącą, chłodną wodą. Na koniec włóż szkło do wody z sokiem z cytryny (2 łyżki na litr wody) i po paru minutach opłucz pod bieżącą wodą. Wytrzyj i wypoleruj.

Stearyna na świeczniku

Łatwo ją usuniesz,jeśli włożysz świecznik do zamrażalnika na dobę. Stearyna zesztywnieje,a ty po prostu ją obłupiesz.Zostały ślady? Przelej je wrzątkiem i osusz miękkim ręcznikiem

Zakurzony żyrandol

Czyść go wtedy, gdy żarówki będą zimne. Jeśli nie możesz go zdjąć i umyć pod bieżącą wodą lub zanurzyć w wodzie z sokiem z cytryny, wykorzystaj inny sposób. Delikatne elementy... głaszcz dłonią ubraną w białą bawełnianą rękawiczkę.



Błyszczące szyby

Zazwyczaj szprosy mają formę nakładanej od zewnętrznej oraz wewnętrznej strony kratowanej ramy. Taka formuła ułatwia mycie szkła. Warto jednak robić to jak najrzadziej, a służyć temu będzie domowy płyn czyszczący: do wody z octem (w proporcjach 1:1) dodaj kilka kropli gliceryny (z apteki). Brud nie będzie przywierał do szyb! Same szprosy zaś wytrzyj na sucho, bo się wypaczają.



Osad w wazonie

Pozwól, by zadziałał za ciebie musujący specjalista, który dotrze do wszelkich zakamarków wysokiego wąskiego naczynia. Może być nim rozpuszczona w wodzie np. tabletka aspiryny. Natomiast zanim przystąpisz do szorowania wąskiej szyjki wazonu, szczotkę zanurz w occie.





Zacieki na szybie piekarnika

Najlepiej jest je usuwać, gdy piekarnik jest jeszcze lekko ciepły (nie zdążył wystygnąć np. po pieczeniu). Najpierw wstaw do niego salaterkę z gorącą wodą - parując, lekko nawilży przypalenia na szybie. Po upływie około pół godziny otwórz maksymalnie drzwiczki i na poziomo położoną szybę nałóż papkę z soli gruboziarnistej i octu. Zostaw ją na około pół godziny, następnie zetrzyj wilgotną ściereczką.



Smugi na kieliszkach

Stołowe szkło będzie się mienić, jeśli podczas jego czyszczenia zastosujesz kilka prostych trików. Umyte (najlepiej w wodzie z dodatkiem skórki cytryny) oraz dokładnie wypłukane kieliszki zanurz w zimnej wodzie z odrobiną octu. Wycieraj je pół lnianą ściereczką zaraz po tym, jak lekko obeschną na suszarce. Nie zostawiaj ich na niej do całkowitego wyschnięcia, bo właśnie wtedy pojawiają się na nich szpecące szkło smugi.