Dekoratorka: Na święta postawmy na zieleń albo eko-dodatki

Pośród dekoracji świątecznych w tym roku modne są dodatki w kolorze zielonym i z motywami roślinnym - informuje stylistka i dekoratorka Izabela Bożek - Piękną dekoracją będą także ceramiczne figurki zajączków czy króliczków - dodaje.

Zdjęcie Wielkanocne ozdoby szybko wprowadzą nas w świąteczny nastrój /©123RF/PICSEL

PAP Life: Jak przygotować wielkanocny stół? Jakie elementy dekoracji są teraz w modzie?

Reklama

Izabela Bożek: Wielkanoc w tym roku będziemy obchodzić w prawdziwie wiosennej aurze, która powinna być inspiracją dla świątecznych dekoracji. Przygotowując nakrycie stołu warto zatem pamiętać zarówno o wielkanocnych symbolach, jak i wiosennych akcentach. W tym roku modne są zwłaszcza dodatki w kolorze zielonym i z motywami roślinnymi. Na przykład do białego obrusu i zastawy dobierzmy zielone ozdoby - figurkę zajączka, stroik z pisankami czy bukiet tulipanów w stylowym wazonie. Przy każdym talerzu możemy także ułożyć gałązkę bukszpanu.



Inną, równie modną, propozycją jest wybór dekoracji w pastelowych odcieniach. Wybierzmy 2-3 kolory, które będą dominowały na naszym stole. Ciekawą propozycją są dodatki w stylu eko - np. wianek, koszyk czy pisanka wykonane z prawdziwych gałązek.



Czy nadal obwiązuje biały obrus? Czy raczej ośmielamy się już dodawać nieco koloru?

- Klasyczne rozwiązania, takie jak biały obrus na świątecznym stole, prawdopodobnie nigdy nie wyjdą z mody. Zdecydowanie jednak możemy sięgnąć po coś innego - od białego obrusu z kolorowymi aplikacjami po nakrycie np. w kolorze zielonym, fioletowym czy szarym. Możemy też połączyć biały obrus z kolorowymi serwetkami. Pamiętajmy tylko, aby tych kolorów na stole nie było zbyt wiele, dzięki czemu osiągniemy bardziej spójny efekt.



A może warto postawić na połączenie żółty/zielony?

- To najbardziej tradycyjne zestawienie kolorów, które kojarzy się z Wielkanocą i z pewnością jest sprawdzonym wyborem. W tym roku, dla urozmaicenia, możemy jeszcze dołączyć do tego duetu pastelowy róż lub biel. To doda dekoracjom więcej świeżości.



Czy możemy samodzielnie wykonać efektowny stroik świąteczny?

- Zdecydowanie tak. Możemy np. bukiet forsycji, bazie lub inne kwiaty - prawdziwe czy sztuczne - wstawić do wazonu i zawiesić na sznureczkach pisanki, dzięki czemu otrzymamy oryginalny stroik. Z kolei na paterze w kształcie pisanki możemy zasadzić rzeżuchę i położyć na niej kilka pisanek.



A drobne dekoracje: jakie wybrać?

- Nawet, jeśli mamy niewielki stół, warto ozdobić go małym stroikiem ze świeczką lub dekoracyjną misą w kształcie zająca. Piękną dekoracją są także ceramiczne figurki zajączków czy króliczków - możemy je ustawić również na oknie lub na komodzie. Niech świąteczny nastrój zagości także w kuchni, gdzie na stole możemy położyć np. bieżnik z wielkanocnymi pisankami. Pamiętajmy też o kwiatach, które zawsze wnoszą nastrój świeżości.



Z Izabelą Bożek, specjalista marki Eurofirany rozmawiała Dorota Kieras (PAP Life).