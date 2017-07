Dodać zębom nieco blasku

Domowe sposoby wybielania pomogą przy lekkich przebarwieniach. Większe wymagają interwencji stomatologa.

Z wiekiem szkliwo się ściera, odsłaniając naturalnie ciemniejszą zębinę. Na kolor zębów wpływają też nasze nawyki - to, jak pielęgnujemy zęby, co jemy, pijemy, czy palimy papierosy itp. Podstawową sprawą jest codzienna higiena, regularne szczotkowanie zębów. Jest sporo tzw. past wybielających. Większość jednak tak naprawdę nie wybiela zębów, ale pomaga usunąć miękki osad, np. z kawy, herbaty, dymu tytoniowego, z którym nie radzą sobie zwykłe pasty. "Doczyszczając" powierzchnię zębów, uzyskujemy efekt optycznego ich rozjaśnienia. W dokładniejszym usuwaniu osadów może też pomóc szczoteczka elektryczna mająca włókna z polerującymi gumowymi wypustkami, likwidującymi osady na powierzchni szkliwa. Nić dentystyczna usuwa resztki pokarmów z przestrzeni międzyzębowych, gdzie nie dociera szczoteczka, a to minimalizuje gromadzenie się kamienia nazębnego.

W aptece kupimy chemiczne środki wybielające. Do pozbycia się lekkich przebarwień można użyć pasków wybielających. Przyklejamy je do zębów 1 lub 2 razy dziennie. Nie nadają się do zębów trzonowych, nie dotrą też do szczelin międzyzębowych. Lepsze rozwiązanie to nakładki z żelem wybielającym. Dopasowują się do kształtu zębów. Można kupić w aptece gotowe, ale lepiej wykonać je na u dentysty: będą dopasowane do naszego zgryzu. Za przebarwienia na zębach odpowiadają niektóre napoje i pokarmy. To m.in. czerwone wino, kawa, czarna herbata, cola, sok porzeczkowy, jagody, wiśnie, borówki, czarne porzeczki, czerwona papryka, ciemne sosy. A także niektóre przyprawy, np. curry, kurkuma, papryka, chili, cynamon itp. Warto jeść produkty bogate w wapń (wzmacnia szkliwo). To np. mleko i jego przetwory, szprotki i sardynki z puszki.