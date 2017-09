Domowa biblioteczka – elegancka i praktyczna

Stosy książek, płyt, filmów czy albumów ze zdjęciami piętrzących się w różnych miejscach mieszkania to sygnał, że warto zaplanować wydzielenie dla nich specjalnej przestrzeni. Idealnym rozwiązaniem jest biblioteczka – funkcjonalna, elegancka i dodająca mieszkaniu uroku.

Zdjęcie W pomieszczeniu lub jego części wydzielonej na biblioteczkę czy regał powinny znaleźć się także wygodny fotel lub kanapa, stolik i jak najlepsze oświetlenie /materiały prasowe

Zanim podejmiemy decyzję co do wymiarów i kształtu biblioteczki, należy przeanalizować, jak liczne są nasze zbiory oraz jaka przestrzeń w domu jest do zagospodarowania. Czy niezbędne jest osobne pomieszczenie? Absolutnie nie. Często nie pozwala nam na to po prostu metraż mieszkania. Jednak zagospodarowanie części salonu lub sypialni na ten wyjątkowy mebel nie powinno być już problemem. Na biblioteczkę możemy bowiem przeznaczyć wolny kąt w rogu pokoju lub niezagospodarowany kawałek ściany. Wystarczy trochę pomysłowości i kreatywności.

Właściwe miejsce to klucz

Przy mniejszej liczbie książek i płyt wystarczą gotowe regały lub półki. Dobrym pomysłem są te na wspornikach zamocowanych do szyny przykręconej do ściany. Daje to możliwość regulacji odstępów między półkami, a ewentualny demontaż całej konstrukcji nie będzie kłopotem. Większym wyzwaniem jest natomiast przechowywanie liczniejszych zbiorów, które wymagają dużej przestrzeni i nieszablonowej ekspozycji. Wtedy trzeba wykazać się większą kreatywnością, zwłaszcza w przypadku małych metraży mieszkań, gdzie liczy się każdy centymetr.

– Ciekawym rozwiązaniem jest zabudowa całej ściany – wówczas przestrzeń zostanie maksymalnie wykorzystana, a przy tym zyskamy element wzbogacający wnętrze. Szczególnie efektownie wygląda zabudowa nad drzwiami. Książki przykuwają oko i wzbudzają zainteresowanie, ocieplają wnętrze i tworzą przyjazny klimat oraz zachęcają, aby choć na chwilę przy nich przystanąć. Pamiętajmy jednak, by decydując się na zabudowę całej ściany zaopatrzyć się w poręczną drabinę, bez której nie sięgniemy do wyżej położonych pozycji. Biblioteczka na całej ścianie to dobre rozwiązanie do sypialni, salonu czy nawet korytarza – ważne, by nie wprowadzała we wnętrzu chaosu przez nienaturalne położenie – podkreśla Anna Wróbel, projektantka mebli firmy Komandor.

Innym sposobem na przechowywanie książek i płyt może być zaaranżowanie w mieszkaniu mniejszych przestrzeni, które zazwyczaj pozostają niezagospodarowane: pod schodami, nad lub pod łóżkiem. W przypadku poddaszy starajmy się wykorzystać skosy – biblioteczka wykona na wymiar, złożona z półek o nieregularnych kształtach na pewno przełamie schematy. Właściciele domów mają często większe pole manewru, wówczas warto spróbować stworzyć biblioteczkę np. na antresoli lub na wysokości dwóch kondygnacji – te rozwiązania zrobią wrażenie na gościach.

Zdjęcie Biblioteczka doda każdemu wnętrzu stylu i klasy / materiały prasowe

Biblioteczka jako ścianka działowa

Biblioteczka może również stanowić schludną ściankę działową w mniejszym mieszkaniu lub w kawalerce.

– Idealny do kawalerek i małych pomieszczeń półkowy regał doskonale wydzieli część sypialnianą oraz dzienną, oddzieli przedpokój lub kuchnię od części wypoczynkowej – podpowiada Anna Wróbel – W klasycznych wnętrzach decydujemy się na bardziej masywne drewniane regały w ciemnych barwach. Natomiast w nowoczesnych przestrzeniach regał można urozmaicić szklanymi półkami, otwieranymi frontami ze szkła przezroczystego w niebanalnych ramkach w kolorze grafitu, bieli lub czerni. Ważne, by biblioteczka wpasowała się w styl całego mieszkania i podkreśliła jego charakter. Elementem, który niewątpliwie wzbogaci mebel, a przy tym nie pozwoli naszym zbiorom się kurzyć, są właśnie szklane uchylne drzwiczki w bardzo nowoczesnym i designerskim systemie Opal. Dostęp do wybranej książki czy płyty nadal będzie łatwy, bo wystarczy otworzyć jedno skrzydło, ale sama bryła mebla bardzo zyska na estetyce. Co więcej, jeśli podświetlmy biblioteczkę od wewnątrz uzyskamy naprawdę oryginalny efekt wizualny – dodaje.

Zadbać o detale

Aranżując we wnętrzu mieszkania lub domu biblioteczkę, powinniśmy zwrócić uwagę na szczegóły, które mogą okazać się istotne. Po pierwsze, lepiej by mebel nie znalazł się w zbyt nasłonecznionym miejscu – blaknące okładki książek czy płyt nie będą wyglądać estetycznie. Po drugie, warto zadbać o to, by konstrukcja była wytrzymała, bo nic tak nie szpeci biblioteczki jak wyginające się pod ciężarem półki. No i oczywiście należy przypilnować, żeby półki miały odpowiednią wysokość, przystosowaną do naszej kolekcji. W takim przypadku wykonanie biblioteczki na wymiar daje nam gwarancję, że idealnie dopasujemy ją do wnętrza i odpowiednio wyeksponujemy nasze zbiory. Po trzecie, pamiętajmy o wygodnym ułożeniu książek i płyt. Sposobów na ich rozmieszczenie jest kilka: tematycznie, co zapewnia największą funkcjonalność; kolorystycznie, gdy zależy nam na efekcie wizualnym lub alfabetycznie, co sprawdza się w szczególnie obszernych kolekcjach.

