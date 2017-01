Domowe biuro na małym metrażu

Jak zorganizować miejsce do pracy w domu, gdy do dyspozycji mamy bardzo niewielki metraż? Przy podejmowaniu tego typu decyzji, kluczowy jest nie tylko wybór miejsca, które ułatwi skupienie podczas pracy, ale także dobór odpowiednich mebli, które sprawdzą się na małej przestrzeni. Planując domowe biuro, nie możemy zapominać, że zapewnienie odpowiedniego komfortu i dobrych warunków do pracy, szybko przełoży się na jej większą efektywność.

Zdjęcie Sypialnia z kącikiem biurowym /materiały prasowe

Wygospodarowanie kącika do pracy w małym mieszkaniu to spore wyzwanie. Przede wszystkim musimy pamiętać, że lokalizacja, którą wybierzemy na zaaranżowanie domowego biura, powinna zapewnić nam spokój, sprzyjać skupieniu i koncentracji. Najlepiej więc jeśli będzie oddalona od pomieszczeń wypełnionych domowym gwarem, takich jak kuchnia, salon czy pokój dziecięcy.

Domowe biuro w sypialni

Dobrym rozwiązaniem jest wygospodarowanie kącika do pracy w sypialni. Zwykle miejsce to jest usytuowane odpowiednio daleko od zgiełku, a życie domowników w ciągu dnia skupia się w innych pomieszczeniach, więc warunki i spokój panujące w sypialni, będą sprzyjały koncentracji. Mała powierzchnia, jaką będziemy mieli do dyspozycji, to jednak duże wyzwanie.

- Musimy pamiętać, że w małych pomieszczeniach każdy centymetr ma znaczenie i często potrzebne będą niestandardowe rozwiązania. Dlatego wybierając meble, warto zdecydować się na rozwiązania przygotowane na wymiar. Dzięki nim najlepiej wykorzystamy całą dostępną powierzchnię i bez problemu wstawimy m.in. biurko nietypowych rozmiarów, do którego dobierzemy odpowiednią ilość szuflad czy półek, w zależności od naszych potrzeb i potrzeb naszego domowego biura. Jeśli mamy dużo dokumentów i dodatkowy sprzęt, taki jak drukarki czy skanery, możemy wykorzystać nawet małe wnęki czy przestrzeń pod skosami, bo odpowiednio zabudowane będą stanowiły doskonale miejsce do przechowywania tego typu rzeczy. Oszczędności miejsca, przy projektowaniu domowego biura w sypialni, sprzyja także wykorzystanie systemu drzwi przesuwnych w szafach czy regałach przeznaczonych na dokumenty - podpowiada Monika Szczęsny, projektantka mebli z firmy Komandor.

Zdjęcie Sypialnia z kącikiem biurowym /materiały prasowe



Miejsce do pracy w salonie

Jeśli nie mamy innego wyjścia i biurko musi stanąć w salonie, wtedy powinniśmy postarać się w jakiś ciekawy sposób odgrodzić je od domowego gwaru i strefy relaksu. Możemy wykorzystać do tego szklaną ściankę, albo meble, np. regał, który ustawiony w okolicy biurka może okazać się bardzo przydatny i pełnić jednocześnie kilka funkcji. Sprawdzonym rozwiązaniem jest też ukrycie biurka w szafie wnękowej za przesuwnymi drzwiami. Taki mebel, indywidualnie zaprojektowany, wraz z właściwie dobranymi dodatkami, pozwoli nam stworzyć biuro z prawdziwego zdarzenia. Kosze, półki i szuflady na dokumenty oraz przybory możemy dobrać do naszych potrzeb, dostosowując m.in. wysokość blatów czy rodzaj potrzebnych i funkcjonalnych akcesoriów.

Jeśli w salonie nie ma możliwości wydzielenia miejsca do pracy, musimy tak je zorganizować, by było jak najbardziej spójne z całą aranżacją pomieszczenia. Materiał i kolorystyka biurka niech współgra z materiałem, z jakiego wykonane są fronty innych mebli w naszym pokoju dziennym. Dobrze też zachować jednakowy styl mebli, aby nie zaburzać klimatu i harmonii całego wnętrza. Subtelnie usytuowane w salonie biurko, może stanowić ciekawy akcent w pomieszczeniu i doskonale uzupełniać całość wystroju. To samo dotyczy lampki biurowej, która powinna nawiązywać do oświetlenia czy innych dodatków, jakie mamy w salonie.

Podstawy: biurko, fotel, oświetlenie

Na małym metrażu musimy sprytnie zarządzać przestrzenią, ale nie możemy oszczędzać na własnym zdrowiu. Kiedy już wiemy, gdzie powstanie nasze domowe biuro, czas zadbać o najważniejsze elementy, czyli wygodny fotel i odpowiednie biurko w trosce o nasz kręgosłup oraz oświetlenie, które będzie najzdrowsze dla oczu.

- Im więcej naturalnego światła, tym lepiej. Jeśli tylko mamy taką możliwość, zaplanujmy ustawienie biurka jak najbliżej okna, ale pamiętajmy też o tym, że dodatkowe źródło światła w postaci lampki na biurko również będzie nam potrzebne, zwłaszcza przy zajęciach wykonywanych wieczorem. Co ważne, wybierając biurko, warto zdecydować się na takie z matowym blatem, ponieważ podczas pracy światło lampki nie będzie się w nim odbijało rażąc nasze oczy i rozpraszając uwagę. W małych pomieszczeniach dobrze sprawdzą się biurka narożne, które zapewniają znacznie większą powierzchnię do pracy niż biurka klasyczne. Ich dodatkową zaletą jest to, że można nimi zagospodarować najdalej oddalony od części centralnej kąt salonu, tworząc enklawę sprzyjającą pracy i skupieniu - doradza Monika Szczęsny, projektantka mebli z firmy Komandor. - Jeśli dysponujemy naprawdę małym metrażem, na którym nie zmieścimy nawet najmniejszego biurka, pomyślmy o sekretarzyku. Ten drobny mebel nie tylko zajmuje mało miejsca, ale stosunkowo łatwo jest też dopasować go do wystroju salonu. Ma jeszcze jedną, ważną cechę - schowany za frontowymi drzwiczkami blat, doskonale ukryje dokumenty i segregatory po zamknięciu domowego biura.

Pozostaje nam jeszcze wybór krzesła. Wygodne, które będzie najlepsze dla naszego kręgosłupa, to takie, które ma podłokietniki i odpowiednio wyprofilowane oparcie. Zwróćmy uwagę, żeby wysokość krzesła była swobodnie regulowana tak, by po ustawieniu go przy biurku nasze stopy mogły pewnie opierać się na podłodze - taka pozycja jest najlepsza dla pleców i komfortu pracy.