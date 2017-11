Dyskretnie ukryte, czyli dziewięć kroków do zorganizowanego przechowywania w domu

Niezależnie od naszych starań, w każdym domu piętrzą się stosy drobiazgów, które zaburzają poczucie ładu. Na ryzyko niechcianego bałaganu narażone są szczególnie mieszkania o małym metrażu. Przedstawiamy gotowe, dyskretne rozwiązania, dzięki którym w twoim domu już nigdy nie zapanuje zbędny chaos.

Zdjęcie Odpowiednie przechowywanie nie ogranicza się tylko do wygospodarowania potrzebnego miejsca /materiały prasowe

Sukces tkwi w prostocie...

... i poziomie! Przekona się o tym każdy, kto zdecyduje się na zamontowanie relingu. Podłużna listwa ma wszechstronne zastosowanie. W zależności od długości sprawdzi się niemal w każdym meblu i pomieszczeniu. Od teraz możesz wykorzystać także pustą przestrzeń pod półkami. Reling w szafce pod zlewem będzie dobrym rozwiązaniem do przechowywania środków czystości i narzędzi. Możesz na nim powiesić płyny do mycia szyb lub narzędzia do majsterkowania, a jeśli dodatkowo wyposażysz listwę w specjalne haczyki - posłuży do przechowywania przedmiotów, których nie zamontujesz bezpośrednio na listwie. Ulubione kubki mogą być w zasięgu Twojej ręki, a mocowanie relingu przy kuchence to prosty sposób na dostęp do naczyń.

- Atutem uchwytów jest modernistyczny kształt, który sprawdzi się we wnętrzach o charakterze industrialnym. Minimalistyczna forma wkomponuje się w stylistykę aranżacji nowoczesnych, stanowiąc praktyczny dodatek - mówi Michał Mrówczyński, Junior Product Manager w Gamet S.A.

W szeregu zbiórka

Odpowiednie przechowywanie nie ogranicza się tylko do wygospodarowania potrzebnego miejsca. Sztuką jest porządkowanie przedmiotów w sposób przemyślany, umożliwiający komfortowe korzystanie. Dobrym rozwiązaniem są kosze typu cargo, które ze względu na swoją konstrukcję sprawdzą się idealnie zarówno w kuchennej przestrzeni, jak i w spiżarni. Dostępność w wielu rozmiarach pozwoli zachować porządek i zapewni miejsce najbardziej wymagającym przedmiotom. Duże i ciężkie garnki możemy z powodzeniem ułożyć na dnie wysuwanego kosza. Do tego celu najwygodniej jest przeznaczyć głębokie dolne kosze, które pomieszczą nieforemne naczynia i pokrywki. Ustawione jeden przy drugim zapewnią łatwe i szybkie korzystanie. Aby uniemożliwić przesuwanie garnków podczas wysuwania użyj specjalnych mat antypoślizgowych. Dodatkowo będą one chronić wnętrze kosza przed tłustymi zabrudzeniami z patelni. Wąska przestrzeń między lodówką a ścianą nie musi jedynie zbierać kurzu. Zamontowanie w tym miejscu kosza to prosty sposób na przechowywanie suchej żywności, która nie zmieściła się w lodówce.

Kompanem dla koszy są wysuwane szuflady. Jeśli dodatkowo wyposażysz ich dno w specjalne przegródki, będą dobrym miejscem do przechowywania kuchennych ściereczek, sztućców czy przetworów.

- Szuflady przeznaczone są dla osób, które szczególnie cenią sobie komfort pracy i wygodę użytkowania mebli. Wyróżniają się dużą ładownością oraz wytrzymałością, a mechanizm samodomykania z wbudowanym spowalniaczem zapewnia cichą, łagodną i płynną pracę szuflad - dodaje ekspert.

Zdjęcie Racjonalne przechowywanie pomoże zapanować nad niechcianym chaosem w domu / materiały prasowe

Przestrzeń do ogarnięcia

Porozrzucane stosy ubrań zalegające na krześle, nieposkładane koce, pękająca w szwach szafa. Brzmi znajomo? Wykorzystaj potencjał koszy do garderoby i raz na zawsze uporządkuj swoje rzeczy. Pojemne kosze z łatwością pomieszczą gruby, ciepły koc czy sezonowe ubrania, które w zakamarku domowej garderoby mogą poczekać do następnej wiosny lub zimy. Dostępne w różnych rozmiarach zmieszczą się na dnie szafy czy pod łóżkiem. Chcąc racjonalnie rozplanować porządkowanie, zastosuj metodę segregacji według odpowiednich kategorii. Taki sposób nie tylko zapewni porządek, ale dzięki niemu zyskamy możliwość pomieszczenia jeszcze większej ilości nowych ubrań.





Praktyczne ozdoby

Połączenie estetyki i funkcjonalności kryje się w wieszakach. Różnorodność wzorów i rozmiarów, bogata paleta barw i rozmaita struktura stanowią doskonałe uzupełnienie każdego wnętrza. Fenomenem wieszaków jest ich funkcjonalny charakter połączony z oryginalną estetyką, dzięki czemu każdy znajdzie swój ulubiony model. Co najważniejsze, ich rola nie musi ograniczać się tylko do powieszenia na nich kurtek. Jeśli chcesz zaoszczędzić trochę miejsca w przedpokoju, powieś na wieszakach porozrzucane w kącie parasole lub szaliki. Kolekcjonerom kapeluszy z pewnością takie rozwiązanie przypadnie do gustu. Zamocowanie kilku wieszaków chaotycznie na ścianie to świetny sposób na prezentację nietypowych nakryć głowy.

Gadżety, schowki, skrytki

Nie wiesz jak odpowiednio uporządkować drobne przedmioty? Pomyśl o przyklejeniu małych pojemników do drzwi szafki. Najlepiej sprawdzą się przezroczyste, które umożliwią szybki wgląd do zawartości pojemnika. Organizery umieszczone na wewnętrznej stronie drzwi szafki łazienkowej to prosty sposób na przechowywanie kosmetyków i akcesoriów do makijażu. Dzięki temu będziesz miał wszystkie potrzebne kosmetyki na wyciągnięcie ręki. Takie rozwiązanie nie tylko ułatwi codzienną pielęgnację, ale jest tańszym zamiennikiem drogiej i obszernej toaletki.

Zwolennikom praktycznych rozwiązań na pewno spodoba się patent na przechowywanie odkurzacza. Schowany na dnie szafy, najwięcej problemów przysparza podczas codziennego sięgania do niej. Długą, wijącą rurę najlepiej podczepić do drucianego zaczepu, zamontowanego do wewnętrznej ściany szafy. Takie rozwiązanie pomoże utrzymać rurę od odkurzacza w jednej pozycji i ograniczy ciągłe wypadanie.

Pamiętajmy, że każdą przestrzeń w domu powinniśmy zagospodarować, nawet tę pod sufitem. Zamontowanie specjalnych półek i koszy doda funkcjonalności pomieszczeniu. Na górze możemy poukładać ręczniki, pościele czy nawet zabawki.

Miłośnikom niebanalnych rozwiązań z pewnością do gustu przypadną magnetyczne pojemniczki. Będą idealne do przechowywania kolorowych przypraw. Przyczepione do drzwi lodówki będą zawsze pod ręką i dodatkowo stanowią oryginalny design do kuchennego wnętrza.