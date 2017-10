Eleganckie domowe srebra czyścimy... ekologicznie!

Odziedziczone po rodzicach, są cenną pamiątką uświetniającą niejedną rodzinną uroczystość. Sztućce, patery i cukiernice mogą odzyskać swój dawny blask!

Oksydowane

Tego typu specjalnie postarzane przedmioty nie lubią drażniących kąpieli. Nie służy im zwłaszcza - stosowana do czyszczenia srebra - woda z dodatkiem soli lub sody. Podobnie niekorzystne może okazać się sięgnięcie po wszelkiego rodzaju mleczka oraz inne preparaty stosowane do czyszczenia sreber.



Czego więc możesz użyć? Najlepiej po prostu czyścić je miękką szmatką, często ją zawijając, by powierzchnia była czysta. Jeśli koniecznie chcesz je odświeżyć, zanurz je wcześniej w wodzie z płatkami mydlanymi.

Srebrne

Pojawiający się na nich nalot często jest wynikiem kontaktu np. z jajkami lub majonezem. Usuwa się go, przecierając sztućce szmatką zwilżoną ciepłym octem (na koniec spłucz wodą, starannie osusz). Skuteczna jest też nietypowa papka z popiołu papierosowego i kilku kropli soku z cytryny. Nanieś ją na ściereczkę, przetrzyj sztućce, na koniec starannie je spłucz i wytrzyj.



Twoje rodzinne srebra są czyste, ale lekko zmatowiałe? Zanurz je więc w zsiadłym mleku i nie spłukuj, tylko wytrzyj irchą (stosowaną do np. okien, kupisz w każdej drogerii).



Platerowane

Pozwól zadziałać naturalnym procesom chemicznym - niech oczyszczą platery za ciebie! Najważniejsze to znalezienie odpowiednio dużego, szklanego naczynia. Potem musisz wyściełać jego dno folią aluminiową (wszystko jedno, czy ułożysz ją matową, czy lśniącą stroną do góry). Następnie wlej do naczynia gorącą solankę. Jak ją zrobić? Do litra wrzątku wsyp kilka łyżeczek soli kuchennej. Zanurz potrzebujące czyszczenia platery i patrz, jak folia ściąga na siebie wszelkie naloty. Na koniec opłucz czyste przedmioty i osusz je. Detale platerów możesz oczyścić papką ze zwykłej kredy zwilżonej spirytusem.

Jak najdłużej bez nalotu!

Zaśniedziałe sztućce to efekt kontaktu sreber m.in. z powietrzem oraz wilgocią. Starodawne walizeczki chronią przed tym rodzinne precjoza, ale skuteczniejsze może okazać się zawinięcie luźno ułożonych sreber w ciemną bibułę lub krepinę i włożenie ich do strunowo zamykanych woreczków.

Nasza rada: Do szafki ze srebrami wstaw spodeczek z sodą, by wciągała wilgoć.