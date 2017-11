Jak dbać o ubrania i dodatki, żeby długo wyglądały jak nowe

Wyjmując pranie, z niezadowoleniem zauważasz, że ulubione dżinsy znowu straciły kolor? A sweter po dwóch miesiącach wątpliwie zdobią kłaczki? Żeby nasza garderoba wyglądała długo jak nowa, trzeba o nią troskliwie zadbać. Właściwe przechowywanie, pranie, prasowanie czy pielęgnacja potrafią zdziałać cuda.

Zdjęcie Jeśli zmoknie, nigdy nie susz torebki skórzanej na grzejniku /©123RF/PICSEL

Starannie wypielęgnowana garderoba

Zanim kupisz...



Wybieraj ubrania z naturalnych materiałów: bawełny, jedwabiu, wełny, wiskozy. Warto jednak, by w składzie było ok. 5 proc. materiałów syntetycznych, np. akrylu, poliestru (wełniany sweter tak szybko się nie zmechaci) czy lycry (zwiększa elastyczność tkaniny i komfort noszenia). Takie połączenie tkanin naturalnych i sztucznych jest dobrym i praktycznym rozwiązaniem.



Wywróć bluzkę na lewą stronę - wygląda dobrze? To świetnie! Zwróć uwagę, czy szwy są starannie zszyte, nie rozchodzą się, jak jest wykończony dół, czy guziki są dobrze przyszyte, a wzór, np. kratka czy paski, starannie dopasowany. Nitki powinny być ładnie przycięte, nie odstawać. Podszewka powinna być z wiskozy, ponieważ ta z poliestru będzie się elektryzować.



Jeśli włókna materiału, który lekko rozciągniesz, rozchodzą się, przesuwają, to znaczy, że materiał jest kiepskiej jakości.



Zasady pielęgnacji



Dobre przechowywanie: Nie korzystaj z jednorazowych wieszaków z pralni. Deformują ubrania. Kup drewniane, do spódnic z klamerkami, a do spodni z antypoślizgowymi gumkami. Delikatne ubrania z szyfonu czy jedwabiu powinny wisieć na wieszakach obitych materiałem. Pozwól ubraniom oddychać, nie wieszaj ich zbyt ciasno.



Bielizna ze względu na delikatną strukturę i materiał nie powinna być wirowana - zachowa wtedy swój kształt i nie będzie się rozciągać. Biustonosze najlepiej suszyć w pozycji horyzontalnej, kładąc je na suszarce i ręczniku.



Pranie: Pierz wtedy, kiedy ubranie faktycznie tego wymaga. Czasem wystarczy je po prostu przewietrzyć. Kolorowe rzeczy pierz wywrócone na lewą stronę, by zapobiec mechaceniu. Jeśli ubranie nie jest kolorystycznie jednolite, np. biała bluzka ma granatowe paski, profilaktycznie dodaj chusteczkę wyłapującą kolor, by zapobiec zafarbowaniu jasnych miejsc. Wypłowiały czarne spodnie? Namocz je w wodzie z octem. I nigdy nie pierz ciemnych ubrań w wysokiej temperaturze.



Prasowanie: Ciemne ubrania, z nadrukami, prasuj na lewej stronie, a delikatne materiały przez zwilżoną szmatkę lub specjalną podkładkę. I nie składaj ubrań świeżo po prasowaniu, ponieważ ciepła tkanina szybko się odkształca. Jeśli materiał się wyświecił, pocieraj to miejsce innym skrawkiem tego samego materiału. Wyświecony kawałek odzyska dawny wygląd.

Wełna i kaszmir: Należy przestrzegać kilku zasad: nie prać zbyt często, delikatnie wyciskać, bez pocierania i wirowania (najlepiej zakręcając w ręcznik i lekko uciskając), używać do prania niskiej temperatury i delikatnych środków piorących. A suszyć wyłącznie na płasko. Jeżeli więc ulubiony sweter nie wymaga prania, a chcesz go odświeżyć, wywieś go na balkon. A jeśli brałaś gorącą kąpiel, rozłóż w zaparowanej łazience. Sweter odświeży się, a przy tym wyprasuje! Na mechate kuleczki najlepsza jest golarka do swetrów.



Jedwab: Zwykle należy go prać w pralni. Jednak jeśli tkanina jest wysokiej jakości, można uprać ją ręcznie. Ściśnij część ubrania w dłoniach. Jeśli materiał szybko się wygładza, oznacza to, że jest wysokiej jakości i możesz uprać go w wodzie. Jeśli pozostaną na nim zagniecenia, zmarszczki, lepiej oddaj do pralni.



Kurtkę zamszową rozłóż, posyp talkiem i zostaw na noc. Rano starannie strzep i wyczyść gumową szczotką.



Dżins pierz jak najrzadziej i nie prasuj! Szybko traci kolor oraz fason. Susz i prasuj na lewej stronie, nie wieszaj na grzejniku.

Zdjęcie Nigdy nie pierz ciemnych ubrań w wysokiej temperaturze / ©123RF/PICSEL

Wizytówka każdej z nas: Zadbane buty

Zasady pielęgnacji



Buty skórzane wymagają regularnego czyszczenia, odżywiania, natłuszczania i impregnacji. Bez tego szybko stracą kolor. Przetrzyj je z kurzu i piasku, użyj pasty do butów, najlepiej na bazie naturalnych wosków. Możesz wcześniej użyć renowatora, który odnawia i odżywia skórę. Idealnym zakończeniem czyszczenia butów jest zaimpregnowanie ich - nie będą pochłaniać wilgoci. Buty z gładkiej skóry można też wypolerować... nylonową pończochą. Będą pięknie błyszczeć!



Buty zamszowe najpierw trzeba wyczyścić specjalną szczoteczką (drobne zanieczyszczenia usuniesz gumką do ołówka). Następnie stosujemy impregnat. Żeby odświeżyć ich kolor, można zastosować sprej koloryzujący. Możesz je też wyczyścić na mokro, używając wody z szarym mydłem i miękkiej gąbki. Ale uważaj, żeby ich nie przemoczyć. Susz w przewiewnym miejscu.



Lakierki przetrzyj oliwką dla dzieci i nie wkładaj, jak jest zimno. Lakier nie lubi zbyt niskich temperatur i może popękać!



Ze sportowych butów regularnie wyjmuj wkładkę i ją pierz. Tenisówki, po wyjęciu sznurówek, myj szmatką w ciepłej mydlanej wodzie. Żeby usunąć nieprzyjemny zapach z butów, wypełnij skarpetkę listkami herbaty, np. zielonej, i dodaj kilka kropli olejku eterycznego. Możesz dodać też kilka gwiazdek anyżu czy goździki. Zostaw taką zapachową skarpetkę w bucie na noc.



Przemoczonych butów nigdy nie stawiaj blisko kaloryfera (skóra może stwardnieć i popękać). Wypchaj je gazetami i postaw z dala od źródła ciepła. Po sezonie buty starannie wyczyść, wypchaj gazetami albo prawidłami (zwłaszcza kozaki) i spakuj w pudełka.

Dłuższe życie ulubionej torebki

Zasady pielęgnacji



Torby skórzane przechowujmy w specjalnych torebkach, ponieważ skóra nie lubi kurzu. Nie mogą to być torebki foliowe, ponieważ skóra musi oddychać! Torebka powinna też mieć odpowiednią ilość miejsca. Nie wciskaj więc jednej w drugą (choć to oszczędza przestrzeń), bo straci na urodzie.



Jeśli zmoczył cię deszcz i twoja skórzana torebka jest cała mokra, wyjmij z niej zawartość, osusz miękką szmatką i zostaw do wyschnięcia. Nie wieszaj na kaloryferze ani nie susz suszarką. Skóra nie lubi też słońca, więc nie kupuj torebki ze sklepowej witryny! Jeśli chcesz odświeżyć torbę, nasącz szmatkę roztworem wody i octu i delikatnie ją przetrzyj. Jasną skórę przecieraj miękką gumką myszką.



Zamszową torebkę zaimpregnuj i czyść specjalną szczotką. Tłustą plamę wywabisz, przecierając delikatnie octem lub posypując plamę mąką ziemniaczaną (trzeba zostawić na 10 godzin, potem strzepać i wyczyścić szczoteczką). Jeżeli chcesz odświeżyć torbę, rozpuść w szklance mleka łyżeczkę sody. Namaczaj szmatkę i delikatnie przemywaj torbę. Potem osusz materiał czystą ściereczką.

Pełna blasku biżuteria

Zasady pielęgnacji



Zawsze zdejmuj biżuterię do mycia czy snu i unikaj kontaktu biżuterii z perfumami, kremami czy detergentami, ponieważ mogą uszkodzić ją chemicznie (np. ściemnieje). Przechowuj każdą sztukę osobno, zwłaszcza perły, żeby nie uszkodzić ich powłoki. Najlepsze są materiałowe torebki lub miękko wyściełane pudełeczka.

Biżuteria sztuczna szybko czernieje i traci swój kolor. Materiały, z których jest zrobiona, wchodzą w reakcję chemiczną z powietrzem. Do oczyszczania najlepiej sprawdzi się pasta z sody oczyszczonej. Ale nie używaj jej do czyszczenia srebra, bo je zniszczysz. Do złota skuteczny jest proszek do pieczenia - posyp na wilgotny wacik i przecieraj. A srebro czyść np. sokiem z cytryny. Sprawdzi się on zresztą do każdego rodzaju biżuterii. Możesz też stosować specjalistyczne środki, pasty lub przeznaczone do tego ściereczki. Prawdziwe perły oddaj do czyszczenia fachowcom, a te sztuczne zanurz w lekko osolonej wodzie.

Agnieszka Bartnikowska