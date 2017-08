Jak samodzielnie upleść warkocz?

Na plażę, na spotkanie ze znajomymi czy do pracy - fryzurą, która nada się niemal na każdą okazję jest właśnie warkocz.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

W czasie tegorocznego lata postaw na warkocze, które dodadzą twojej stylizacji niezobowiązującego luzu! Dobierany, odwrócony, zaplatany wokół głowy - możliwości jest mnóstwo. Taka fryzura doda ci nie tylko wdzięku, ale również świetnie sprawdzi się w upalną pogodę. Lubisz nosić warkocz, ale sama nie potrafisz go wykonać? Może jednak warto próbować do skutku? Tutorial, który dla was wyszukałyśmy może okazać się bardzo pomocny. Blogerka SoKasia na swoim kanale na Youtube pokazuje krok po kroku jak wykonać prostą wersję efektownego warkocza francuskiego. Trening czyni mistrza, więc do dzieła!

Wideo youtube

