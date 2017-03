Jak zdobyć wymarzoną pracę?

Rzetelne przygotowanie, znajomość firmy i stanowiska, na które aplikujemy - to sposoby na otrzymanie wymarzonej pracy. Liczą się jeszcze mocny uścisk dłoni, uśmiech, a także jasno sprecyzowane oczekiwania.

- Ważne podczas rozmowy rekrutacyjnej jest rzetelne przygotowanie. Znajomość firmy i stanowiska, na które aplikujemy jest kluczowa. Dobrze jest przygotować sobie informacje o ciekawych projektach, w których się uczestniczyło i wykazało się zaangażowaniem, kreatywnością - powiedziała starsza specjalistka ds. rekrutacji i mobilności w mBank Agnieszka Szostak. Jej zdaniem warto sobie przygotować kilka pytań do rekrutera np. na temat warunków czy charakteru pracy.



- To zdradza zaangażowanie takiej osoby - dodaje.

Ekspertka podkreśla, że w procesie rekrutacyjnym sprawdza się, czy klient zna wartości istotne dla firmy, jego zaangażowanie czy profesjonalizm.



- Czasem mniej ważne są umiejętności, ale sama podstawa i wartości, które kandydat prezentuje - zaznaczyła.



Według Szostak bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, dlatego "każdy powinien zachować profesjonalne standardy ubioru" - strój powinien być schludny, kobiety powinny mieć delikatny makijaż i spięte włosy. Należy unikać mocnych perfum i rzucającej się w oczy biżuterii.

Uśmiech, dobre nastawienie, pewność siebie, jasno sprecyzowane oczekiwania względem rozwoju kariery, jak również umieszczanie w CV tylko prawdziwych informacji - na to zwracają największa uwagę specjaliści w firmie 3M.



- Ważne, żeby kandydat wiedział coś więcej o naszej firmie niż to, co można przeczytać na stronie internetowej. Mogą to być np. jakieś ciekawostki dotyczące naszej firmy - radzi BSO Analist w firmie 3M Katarzyna Wachowska.



Bardzo ważne podczas rozmowy o pracę są mocny uścisk dłoni, poczucie odpowiedzialności i determinacja w dążeniu do sukcesu. Rekruter w firmie Rb Marcin Milanowski podkreśla: "osoby, które chcą u nas pracować nie muszą koniecznie mieć dużego doświadczenia, istotna jest dla nas samodzielność kandydata i to, żeby umiał zapytać o rzeczy których nie wie". (PAP Life)