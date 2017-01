Jakim typem osobowości finansowej jesteś?

43 proc. konsumentów, to finansowi sceptycy, którzy wykazują postawę nieufną wobec instytucji finansowych – wynika z badania Wonga. Z kolei co trzeci badany to klient lojalny, dla którego liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo i wzajemne zaufanie. Jak sprawdzić, jakim typem konsumenta jesteśmy i jak osobowość wpływa na stan naszych finansów? Podpowiadają eksperci Wonga.

Zdjęcie Błyskawicznie, tanio i prosto – te cechy w przypadku wyboru pożyczki lub kredytu liczą się dla 23 proc. Polaków /©123RF/PICSEL

Finansowy lekkoduch, sceptyk, klient lojalny czy taki, któremu zależy przede wszystkim na czasie? Wonga zbadała postawy Polaków wobec zaciągania zobowiązań finansowych. W tym celu wyodrębniła cztery główne typy zachowań kredytobiorców, do których respondenci mogli się przyporządkować. Mimo że ankietowani mogli wybrać więcej niż jeden profil, zazwyczaj decydowali się na jeden.

Reklama

- Nie każdy zdaje sobie sprawę, że osobowość ma kluczowe znaczenie dla sposobu zarządzania pieniędzmi i podejmowania związanych z nimi decyzji. Najważniejsze to mieć świadomość tego, co faktycznie wpływa na nasze zachowanie i stosunek do pieniędzy. Aby sprawdzić, jakim typem osobowości jesteśmy oraz nad którymi przyzwyczajeniami powinniśmy popracować, by poprawić stan naszych finansów, warto rozwiązać profesjonalny test osobowości finansowej dostępny na platformie edukacyjnej Kapitalni.org - mówi Tomasz Jaroszek, ekspert Wonga.

Finansowy sceptyk

Jak pokazało badanie, 43 proc. Polaków to finansowi sceptycy. Z zasady nie pożyczają pieniędzy, robią to tylko, gdy znajdą się "pod ścianą". Finansowych sceptyków wyróżnia rozwaga. Z natury są ostrożni i unikają podejmowania nadmiernego ryzyka. Jeżeli już mają zamiar zaciągnąć zobowiązanie, najpierw szukają pożyczkodawcy, którego zasady są proste, a umowa czytelna.

- To postawa godna naśladowania. Nie powinniśmy zaciągać pożyczki w pierwszej lepszej firmie oferującej takie usługi, ani zdawać się jedynie na zapewnienia pracownika banku czy firmy pożyczkowej. Dodatkowo, zapisy umowy powinny być dla nas jasne. Jeśli znajdziemy jakiekolwiek sformułowania, które budzą nasze wątpliwości, powinniśmy poprosić o ich wyjaśnienie lub zrezygnować z podpisywania umowy - tłumaczy Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, dyrektor departamentu prawnego i regulacyjnego Wonga w Polsce.

Ankietowani, którzy przyporządkowali się do tej grupy, często nie ufają instytucjom finansowym. Mają poczucie, że w każdej umowie są ukryte, jakieś niekorzystne warunki lub dodatkowe koszty.

- Postawę nieufną możemy ocenić jako pozytywną o tyle, że konsument zachowuje ostrożność i zanim zdecyduje się na jakiś produkt, sprawdzi jego warunki, a także firmę, która go oferuje. Jest rozważny i podejmuje ważne decyzje z głową, w sposób przemyślany. Niestety, niepokój i sceptycyzm konsumentów może wynikać również z braku wiedzy. Jak wynika z badania Kapitalni.org blisko co piąty Polak swoją wiedzę o finansach ocenia nisko, a 47 proc. - średnio - mówi Łukasz Głowacki, kierownik ds. badań Wonga w Polsce.

Wierny idealista

Przeszło co trzeci Polak, wybierając firmę, w której chce zaciągnąć zobowiązanie finansowe, wykazuje postawę lojalną. Klient oddany nie szuka najtańszej dostępnej na rynku okazji, stawiając przede wszystkim na dotychczasowe doświadczenia. Jeśli zaufanie takiego konsumenta zostanie zdobyte, będzie wierny danej instytucji. Takich klientów można też nazwać "wiernymi idealistami", którzy stawiają na długofalową relacje z pożyczkodawcą. Ważna jest dla nich uczciwa i pomocna obsługa klienta, do której mają łatwy dostęp.



- Oczywiście zaufanie i bezpieczeństwo są istotne przy podejmowaniu decyzji finansowych. Ważne jednak, aby nasza długofalowa współpraca z daną firmą procentowała i przynosiła benefity przede wszystkim nam jako konsumentom. Niektóre instytucje, jak np. Wonga, nagradzają solidnych i wiernych klientów, którzy dodatkowo chcą pogłębiać swoją wiedzę o finansach. Klient, który spłaci pożyczkę na czas, a także zaangażuje się w edukację na platformie Kapitalni.org, zyska dostęp do dodatkowych korzyści, m.in. bonusów i rabatów - mówi Agnieszka Szczepanik, kierownik projektu Kapitalni.org w Wonga w Polsce.

"Ekspresowy" pragmatyk

Błyskawicznie, tanio i prosto - te cechy w przypadku wyboru pożyczki lub kredytu liczą się dla 23 proc. Polaków. Badanych, którzy przyporządkowali się do tej grupy, cechuje brak przywiązania do jednej firmy. Gdy chcą zaciągnąć zobowiązanie finansowe, zawsze szukają najtańszych rozwiązań. Ważna jest dla nich cena, a także to, aby pieniądze otrzymać jak najszybciej i bez zbędnych formalności. Chcą móc zaciągnąć zobowiązanie bez problemu i najlepiej bez wychodzenia z domu. Odwiedzanie placówek danej firmy, w celu zdobycia finansowania, to nie jest ich domena.

Co ciekawe, takich szybkich rozwiązań częściej szukają mężczyźni (28 proc. wobec 19 proc. kobiet). Z badania Wonga wynika również, że znaczenie natychmiastowego dostępu do finansowania spada wraz z wiekiem. Na ten czynnik wskazało blisko 30 proc. respondentów z grup wiekowych 20-24 i 25-34, podczas gdy w grupie 45-55 - odpowiedziało tak tylko 13 proc. Czas uzyskania finansowania jest zatem szczególnie ważny na początkowym etapie życia.

- Konsumenci z tej grupy to osoby z reguły twardo stąpające po ziemi. Wiedzą, czego chcą i szukają rozwiązań, które sprostają ich wymaganiom. Nie boją się korzystać z nowoczesnych produktów. Dbają o swój czas, dlatego chętnie korzystają z usług świadczonych online - mówi Tomasz Jaroszek.



- Niepokoi jednak fakt, że konsumenci z tej grupy wykorzystują szybkie pożyczki jako źródło finansowania kolejnych produktów i usług finansowych - które traktują jako inwestycje. To alarmująca postawa. Zobowiązanie finansowe powinniśmy zaciągać tylko, gdy jest ono nam niezbędne. Inwestować i pomnażać należy tylko nasze oszczędności, a nie środki z kredytu, ponieważ nigdy nie mamy pewności, że dana inwestycja przyniesie oczekiwany zysk - dodaje Tomasz Jaroszek.

Król życia

Nie boi się brania kredytów, pożycza pieniądze przede wszystkim na przyjemności, zaspokajanie swoich potrzeb - to profil lekkoducha, który wskazało 6 proc. Polaków ankietowanych przez Kapitalni.org. Ci konsumenci wyznają zasadę "carpe diem". Uważają, że ich potrzeby są ważne, dlatego pieniądze na ich zaspokojenie muszą się znaleźć. Nie oszczędzają, wolą żyć chwilą. Według tej grupy pożyczkobiorców, nie warto odkładać przyjemności w czasie, do momentu w którym zbierzemy potrzebne środki. Lepiej zaciągnąć zobowiązanie finansowe, aby cieszyć się życiem. Lekkoduch pożyczkę traktuje jak krótkotrwałe wsparcie, ale co ważne - nigdy nie ma kłopotu z jej spłatą.

- Spontaniczność to słowo, które najlepiej opisuje ten typ pożyczkobiorców. Nie boją się pożyczek, traktują je jak "codzienny" instrument finansowy. Łatwo wydają pieniądze. Tacy konsumenci nie myślą długofalowo i nie planują swoich finansów. Nie oszczędzają i nie stawiają sobie celów. Liczy się dla nich tu i teraz. To niestety zgubna postawa, która w efekcie może prowadzić do problemów z budżetem domowym - ostrzega Łukasz Głowacki.