Magia octu

Chyba każda gospodyni nieustannie szuka łatwych sposobów na zadbany dom, przy okazji oszczędzając. Bea Johnson, autorka książki "Pokochaj swój dom" odkrywa przed nami niesamowite właściwości... octu.

Zdjęcie Ocet jest idealnym, naturalnym środkiem czyszczącym /©123RF/PICSEL

Dzięki tym radom, wasz dom nie tylko będzie lśnił, ale i zaoszczędzicie sporo pieniędzy z domowego budżetu przeznaczonego na kupowanie chemii gospodarczej. Wszystko dzięki octowi, który jest tani i uniwersalny.



Przeczytaj fragment książki:

Choć nie udało mi się dotąd znaleźć octu na litry (kupuję go w szklanych butelkach), uważam go za podstawowy produkt dla mojego domu i ogrodu. Do prawie wszystkich zastosowań stosuję poniższy roztwór.



Płyn bazowy



Sposób przygotowania: Do butelki z atomizerem wlej wodę i ocet spirytusowy w proporcji 4 do 1.



Porada: Jeśli chcesz, żeby płyn ładnie pachniał, możesz przez parę tygodni moczyć w słoiku z octem skórki cytrusów, a na koniec ocet rozrzedzić.



Poniżej kilka przykładów detergentów do czyszczenia i prania, środków na szkodniki i preparatów ogrodniczych, z których możecie zrezygnować, zastępując je octem:



Zmywacz kleju : Naklejki usuwaj, nasączając je ciepłym octem. Gumy do żucia - usuń, ile się uda, za pomocą kostki lodu, a resztki zmyj ciepłym octem.



Środek do czyszczenia łazienki : Użyj płynu bazowego do rozpuszczenia osadu z mydła i wody. Wypucuj na błysk blaty, podłogę, umywalkę, prysznic, lustra i armaturę. Możesz też zamoczyć w preparacie szczoteczkę do zębów i wyczyścić nią fugi. Wapienny osad usuniesz ze słuchawki prysznica, namaczając ją przez noc w misce z octem.



Utrwalacz koloru : Jeśli ubranie odbarwiło się w praniu, przed kolejnym praniem namocz je w occie.

Udrażniacz kanalizacji : Użyj węża do kanalizacji i przepychacza do rur, a następnie wsyp 4 łyżki sody oczyszczonej i wlej 125 ml octu spirytusowego. Przykryj, a gdy przestanie bulgotać, spłucz wrzątkiem.



Magiczna gąbka : Ślady po długopisie, ołówku i kredkach usuniesz ze ścian szmatką albo szczoteczką do zębów zamoczoną w nierozcieńczonym occie.



Odżywka do kwiatów : Aby przedłużyć życie ciętych kwiatów, wlej im do wody 1 łyżkę stołową octu i wsyp 1 łyżkę stołową cukru. Biały osad na wazonach usuniesz, mocząc je w nierozcieńczonym occie.



Płyn do mycia szyb : Jeśli masz ściereczkę z mikrofibry, do umycia okien wystarczy ci zwykła woda. Alternatywnie spryskaj okna, lustra i inne szklane powierzchnie płynem bazowym, a potem wypoleruj je do czysta szmatką.



Środek chwastobójczy : Spryskaj chwasty nierozcieńczonym octem.



Odstraszacz owadów : Spryskaj octem miejsca, przez które mrówki wchodzą do twojego domu (np. parapety okienne, próg drzwi). Portal Versatilevinegar.org zaleca dodanie odrobiny octu spirytusowego do wody dla psa (1 łyżeczka octu na  187 1 l wody) jako środka przeciwko pchłom i kleszczom. Podana proporcja jest odpowiednia dla psa o wadze około 20 kg.



Preparat do czyszczenia biżuterii i powierzchni z metalu : Na zmatowione elementy z brązu, mosiądzu i miedzi nałóż mieszankę z 1 łyżki stołowej soli i 4 łyżek stołowych octu, a następnie zmyj ciepłą wodą i wypoleruj miękką szmatką. Przedmioty ze srebra namocz w roztworze z 4 łyżek octu spirytusowego i 1 łyżki sody oczyszczonej, spłucz wodą i wypoleruj miękką szmatką. Złoto zalej octem na godzinę, a następnie opłucz. Nie stosuj do pereł.



Środek do czyszczenia kuchni : Deseczki do krojenia dezynfekuj nierozcieńczonym octem. Stosuj ocet zamiast preparatu do czyszczenia stali nierdzewnej i jako płyn nabłyszczający (po prostu wlej go do komory na nabłyszczacz w zmywarce).



Płynu bazowego używaj do mycia zlewu, blatu kuchennego i lodówki (brudne fugi i uszczelki oczyść z pleśni za pomocą szczoteczki do zębów). Aby pozbyć się brzydkich zapachów i resztek jedzenia z kuchenki mikrofalowej, wlej trochę płynu bazowego do naczynia, wstaw do mikrofalówki i zagotuj.



Wnętrze piekarnika obficie spryskaj octem, posyp sodą oczyszczoną i zostaw na noc, a potem zdrap brud za pomocą szpatułki i umyj do czysta wodą.

Osad wapienny z ekspresu do kawy usuniesz, dolewając do pojemnika na wodę 4 łyżki octu; ekspres uruchom, następnie wylej wodę i wypłucz. Żeby pozbyć się przykrych zapachów z kubła na śmieci, z rąk albo ze słoików spożywczych, użyj nierozcieńczonego octu. Aby usunąć osad z kawy i herbaty na ceramicznych filiżankach, mocz je przez kilka godzin w occie, a potem wyczyść uporczywy nalot sodą oczyszczoną.



Aktywator do prania : 125 ml nierozcieńczonego octu dodane do cyklu płukania pomaga zapobiegać tworzeniu się osadów z mydlin i żółknięciu, działa jak zmiękczacz tkanin i utrwalacz koloru; zapobiega też elektryzowaniu się tkanin.



Preparat przeciw pleśni : Stosuj nierozcieńczony ocet do usuwania pleśni ze wszystkich powierzchni. Żeby zapobiec pojawianiu się pleśni na zasłonach prysznicowych, spryskaj octem miejsca najbardziej narażone albo następnie upierz zasłony, dodając odrobinę octu do cyklu płukania.



Wywabiacz plam z nikotyny : Plamy z nikotyny na ścianach usuniesz nierozcieńczonym octem.



Zdjęcie Używając octu z powodzeniem pozbędziesz się nieprzyjemnych zapachów / ©123RF/PICSEL

Neutralizator zapachów : Zamiast maskować nieprzyjemne zapachy toksycznymi odświeżaczami powietrza, usuń problem u źródła, wietrząc pomieszczenie. Następnie postaw w nim miskę z octem. Ocet wchłonie uporczywe zapachy (np. zapach farby w świeżo malowanym pokoju, wymiocin w samochodzie czy spalenizny w kuchni).



"Strach" na zwierzęta domowe : Spryskaj octem miejsca, które chcesz uchronić przed zębami, pazurkami i siuśkami twojego psa lub kota.



Szybki mop : Koniec z jednorazowymi nakładkami na mopa: spryskaj ściereczkę z mikrofibry płynem bazowym, nałóż na mopa i postępuj jak zwykle.



Preparat do rdzy : Aby usunąć rdzę z niewielkich przedmiotów, zamocz je w nierozcieńczonym occie na kilka godzin, a następnie wyszoruj szczoteczką do zębów i dokładnie spłucz. Uporczywe osady rdzy zdrap watą stalową.



Wywabiacz plam : Plamy z musztardy, długopisu, ołówka i kredek polej octem, a następnie czyść szczoteczką do zębów do skutku. Upierz jak zazwyczaj.



Środek do czyszczenia toalet : Spryskaj octem, wyszoruj. Uporczywy brud przed wyszorowaniem spryskaj octem i posyp sodą oczyszczoną.



Odświeżacz do tapicerki : Delikatne przetarcie tapicerki szmatką spryskaną niewielką ilością płynu bazowego pozwoli zneutralizować brzydki zapach, usunąć powierzchniowy brud i ożywić kolor (najpierw zrób test na mało widocznym fragmencie). Woń octu ustąpi, pozostawiając zapach świeżości. Użyj szmatki z mikrofibry, aby usunąć z tapicerki sierść zwierząt domowych.



Środek do czyszczenia posadzek winylowych : Do mycia i nabłyszczania niewoskowanych posadzek z winylu lub linoleum stosuj roztwór 125 ml octu na 3,5 l wody.



Środek do pielęgnacji drewna : Zmieszaj w równych proporcjach ocet z olejem i tak uzyskaną miksturą pocieraj drewno zgodnie z kierunkiem włókien aż do usunięcia zacieków z wody i zarysowań. Do nabłyszczania drewna możesz też użyć balsamu wielofunkcyjnego



A ponadto: Zamek błyskawiczny nie chodzi gładko? Spryskaj go octem i zasuń kilkakrotnie tam i z powrotem, żeby usunąć blokujące drobinki.



Zdjęcie Jeśli zacina się zamek, pomoże... również ocet! / ©123RF/PICSEL

Fragment pochodzi z książki "Pokochaj swój dom" autorstwa Bea Johnson