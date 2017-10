Mamy sposób na każdą plamę

Potrafią naprawdę uprzykrzyć nam życie! Wszędobylskie i trudne do usunięcia. Plamy! Na jedwabnej bluzce, obrusie, świeżo pomalowanej ścianie czy podłodze... Podejmujemy wyzwanie i stawiamy im czoła. Z pomocą sprawdzonych środków i domowych sposobów wywabimy każdą plamę!

Zdjęcie Prawie każdą plamę da się wywabić domowymi środkami /©123RF/PICSEL

Kilka ważnych zasad usuwania trudnych plam

Szybka reakcja i odpowiedni sposób czyszczenia to podstawa. Wtedy skuteczne odplamianie nie jest problem.

Szybkość: Chlapnął ci tłuszcz na bluzkę podczas kolacji? Syn w szkole pobrudził nową bluzę długopisem? Nie trać czasu! To on w wywabianiu plam odgrywa jedną z ważniejszych ról. Przepłucz wodą i dopiero dobierz odpowiedni środek do wywabienia plamy.



Kierunek: Miejsce wokół plamy zwilż wodą. Zacznij czyszczenie od zewnętrznej krawędzi ku środkowi plamy, aby jej nie rozszerzać. Żeby nie powstały zacieki, resztki odplamiacza usuń wodą (po czyszczeniu sokiem z cytryny czy octem) lub talkiem (po plamach tłustych).



Staranne wypłukanie: Po zastosowaniu odplamiacza zawsze dokładnie go spłucz. Pozostawiony na dłużej może uszkodzić materiał.



Domowy niezbędnik: ocet, soda, kwasek cytrynowy, mydło galasowe, mąka ziemniaczana, woda utleniona.

Odplamiając, zawsze wykonaj test na małym kawałku materiału lub w mało widocznym miejscu np. dywanu. I nigdy nie stosuj kilku środków jednocześnie!

Skąd to się wzięło? Nie wiesz, jakiego pochodzenia plama brudzi ulubioną bluzkę? Spróbuj zastosować niezawodny odplamiacz - wodę utlenioną. Zmieszaj łyżeczkę 3-proc. wody utlenionej z niewielką ilością kamienia winnego lub odrobiną pasty do zębów (nieżelowej).

Tak wywabisz plamę z ubrań

Błoto: Poczekaj, aż wyschnie. Delikatnie zeskrob resztki, przetrzyj plamę spirytusem i upierz. Z delikatnych materiałów - poza białymi - błoto usuwaj ciepłym sokiem z cytryny. Biały materiał możesz spróbować potrzeć skórką białego chleba. Jeśli to nie pomoże, użyj delikatnego detergentu przeznaczonego do wybielania białych tkanin. Plamę na mocnym materiale potrzyj wacikiem nasączonym wódką i octem.



Czekolada: Brudne miejsce przetrzyj gąbką z ciepłym roztworem proszku do prania lub mydła. Wypłucz ciepłą wodą.



Tusz z długopisu: Namocz materiał w ciepłej wodzie, spryskaj plamę lakierem do włosów. Przyłóż ręcznik papierowy, żeby tusz na nim został. Upierz.



Dezodorant: Spirytus (wódkę) w proporcji 1:1 z wodą nanieś na plamę. Po pół godzinie upierz.



Farba do włosów: Świeżą plamę spryskaj lakierem do włosów i upierz. (Podobnie postępuj w przypadku plamy ze szminki).



Wino: Świeżą plamę posyp dużą ilością soli, która wchłonie kolor i wilgoć. Możesz też polać sokiem z cytryny. Starą plamę na kolorowej tkaninie namocz w wodzie z mydłem i odrobiną amoniaku. Dobrym sposobem jest też użycie kremu do golenia. Nałóż go bezpośrednio na plamę, zostaw na 5-10 minut. Spłucz krem i upierz. Plamę z wina na białym materiale namocz w roztworze wody i spirytusu (1:10), w wodzie sodowej lub utlenionej. Upierz w proszku z wybielaczem.



Tłuszcz: Posyp plamę mąką ziemniaczaną, zostaw na kilka minut, wyczyść szczotką lub wypłucz w ciepłej wodzie. Na zaschnięte tłuste plamy dobry jest alkohol i cola. Namocz ubranie w wodzie i nawilż jednym lub drugim specyfikiem. Upierz.



Trawa: Plamę trzeba przetrzeć alkoholem z dodatkiem wody z solą. Miejsca bardzo mocno zaplamione można przetrzeć wodą utlenioną z amoniakiem (2 łyżki wody utlenionej i 1/2 łyżeczki amoniaku), potem przecieramy jeszcze spirytusem. Możesz spróbować doczyścić plamę mlekiem: pocieraj szmatką nasączoną mlekiem ubrudzone miejsce do momentu zupełnego usunięcia plamy.



Pomidory i keczup: Jak najszybciej spłucz zabrudzenie zimną wodą i upierz. Stare plamy z pomidorów namocz na noc w wodzie z mydłem i dodatkiem wody utlenionej, a rano dokładnie wypłucz i wypierz. Pamiętaj! Plamy z pomidorów są trudne, bo zawierają beta-karoten. Barwnik nie jest jednak odporny na światło, dlatego użyj sposobu naszych babć i rozłóż pranie na słońcu - plama nieco zblednie!



Smar: Podłóż pod plamę ręcznik papierowy. Nałóż trochę masła i zostaw na kwadrans. Wypierz w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń. Na rynku znajdziesz specjalistyczną gamę produktów do usuwania bardzo ciężkich plam (Dr Beckmann).

Zdjęcie Nowy dywan i plama? To jeszcze nie koniec świata! / ©123RF/PICSEL

Dom skutecznie odplamiony

Po remoncie zostały ślady farby na podłodze? A może tłuszcz "ozdobił" ścianę w kuchni? Jest na to rada!

Płytki ceramiczne: Tworzące się na nich plamy i zacieki skutecznie usunie gorący ocet. Tak samo doczyścisz matowy osad z kabiny prysznicowej. W łazience pojawiła się pleśń? Poradzi z nią sobie pasta przygotowana z soku z cytryny i proszku do pieczenia (łyżka soku z cytryny i łyżka proszku do pieczenia). Taką pastę dobrze pozostawić na plamach przez przynajmniej godzinę.



Ściany: Na tłustą plamę na ścianie nałóż trochę pianki do golenia. Odczekaj 2 godziny i przetrzyj wilgotną szmatką. Możesz też przetrzeć plamę roztworem płynu do mycia naczyń i wody. Pomoże też mąka ziemniaczana.



Dywan: Guma na dywanie to prawdziwa zmora. Aby ją usunąć, użyj kostek lodu. Guma stwardnieje, wtedy delikatnie ją podważ nożykiem. Odkurz i gotowe! Na dywanie zdarzają się też kocie i psie wpadki... Świeżą plamę osusz za pomocą suchej szmatki, nie wcieraj. Jeśli masz, możesz spryskać plamę specjalnym neutralizatorem zapachów w spreju. Możesz też przygotować własny: zagotuj szklankę wody, dosyp pół szklanki sody, ostudź. Dodaj szklankę octu i wymieszaj. Płyn wlej do butelki ze spryskiwaczem. Możesz też posypać plamę sodą. To zresztą jest świetny sposób na odświeżenie całego dywanu: posyp go sodą i zostaw na godzinę lub najlepiej całą noc. Starannie odkurz. Świeże błoto usuń delikatnie wilgotną szmatką, plamę zalej sokiem z cytryny i wetrzyj w nią sporo soli. Zostaw na noc, a rano zmyj ciepłą wodą. Gdy wyschnie, odkurz.

Zlew i umywalki: Ceramiczne ładnie doczyści sok z cytryny i soda. Ostrożnie należy czyścić sprzęty z akrylu. Jest bowiem delikatny i łatwo można go uszkodzić. Agresywne środki czyszczące nie wchodzą tu w grę. Do akrylu nie powinno się używać produktów zawierających amoniak, aceton czy alkohol. Najlepiej czyścić mydłem lub płynem do mycia naczyń.



Krany: Pozbędziesz się kamienia, jeśli namoczoną w occie szmatkę owiniesz wokół i zostawisz na godzinę. Możesz też obsypać kran sodą i skropić sokiem z cytryny. Pojawi się piana, która usunie każdy kamień i zabrudzenie.



Drewniany stół: Postawiłaś na nim kubek z gorącą kawą? Aby pozbyć się śladu, potrzyj plamę kawałkiem parafiny i wypoleruj korkiem (może być taki z butelki). Następnie intensywnie przetrzyj bawełnianą szmatką. Innym sposobem jest nałożenie na kilka godzin na plamę papki z soli i oliwy. Po zaschnięciu zetrzyj i wypoleruj suchą szmatką do połysku.

Plamy poremontowe: Świeże plamy po farbie emulsyjnej i akrylowej schodzą bez problemu pod wodą. Plamy na podłodze i meblach nakryj mokrą szmatką, by się nasączyły. Świeże plamy z farb olejnych czyść mydłem szarym i galasowym. Te trudne i uporczywe natrzyj masłem i poczekaj, aż zmiękną. Po upływie doby ścieraj szmatką nasączoną benzynowym rozpuszczalnikiem. Na koniec zasyp talkiem. Spróbuj też z coca-colą! Namoczoną w niej szmatką czyść brudne miejsce.

Zastawa stołowa i biżuteria: A także przedmioty miedziane i chromowane doczyścisz sodą z niewielkim dodatkiem soli i wody. Nie rób tak tylko z aluminium, bo ono pod wpływem sody czernieje! Złoto doczyścisz, przecierając je sokiem z cebuli.

Jeżeli używasz do czyszczenia, odplamiania, chemicznych środków, stosuj je zawsze zgodnie z przeznaczeniem. Nieodpowiedni środek może zostawić nieodwracalne ślady.

Antyporady z internetu! W kwestii plam i usuwania trudnych domowych zabrudzeń pojawia się porada, by krany czy umywalki, zlewy, wanny czyścić środkiem do toalet. Ale lepiej nie korzystać z tej rady, bo powłoka kranu może tego nie wytrzymać... i powstaną brzydkie zacieki, a armatura zostanie trwale uszkodzona.

Agnieszka Bartnikowska

