Na co muszą uważać osoby mające suchą skórę?

Sucha skóra jest najcieńsza, najwrażliwsza i najbardziej narażona na przesuszenie, odwodnienie i inne problemy skórne. Co robić, aby nie była szorstka, matowa, ściągnięta i szybko nie pojawiły się na niej zmarszczki?

Zdjęcie Główną przyczyną suchości skóry jest niska zdolność wiązania cząsteczek wody /©123RF/PICSEL

Jeśli cera jest delikatna i szorstka, a po umyciu staje się napięta, może to oznaczać, że należy do typu skóry suchej. Dodatkowo jest niezwykle cienka, przez co wyraźniej są pod nią widoczne naczynia krwionośne. Ten rodzaj skóry dotykają często kolejne problemy, jak np. duża wrażliwość, szybkie przesuszanie czy łatwe odwadnianie. Suchości skóry nie wolno lekceważyć, gdyż brak reakcji na długotrwałe przesuszenie może doprowadzić do podrażnień, egzem, liszajów czy związanego z tym świądu i bólu. Monika Pawelska Nowak, ekspert z firmy Ziołolek, producenta preparatów na problemy skórne wyjaśnia, dlaczego osoby z suchą skórą muszą o nią dbać szczególnie.

Skąd ta sucha skóra?

Z suchością skóry boryka się wiele osób, a suchość nasila się często wraz z wiekiem. O taki typ skóry należy dbać wyjątkowo, gdyż zdecydowanie szybciej się starzeje i wcześniej pojawiają się na niej zmarszczki mimiczne. Sucha skóra jest wynikiem zarówno czynników zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, promieniowanie słoneczne), wewnętrznych (np. obniżona ilość wytwarzanego sebum), jak również skutkiem nieodpowiedniej pielęgnacji czy zaniedbań. Warto pamiętać, że problemy z suchością skóry mogą być też objawem poważnej choroby wewnętrznej, jak np. cukrzyca, choroby tarczycy, odwodnienie organizmu, łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry.

Wewnętrzne uwarunkowania

Główną przyczyną suchości skóry jest niska zdolność wiązania oraz magazynowania cząsteczek wody w zewnętrznych warstwach naskórka. Sucha skóra ma małą ilością gruczołów łojowych odpowiadających za odpowiednie nawilżenie skóry i tworzenie bariery ochronnej. Suchą i wrażliwą skórę dzieli się na odtłuszczoną - co spowodowane jest zmniejszoną ilością sebum oraz odwodnioną - co wynika z zaburzeń wydzielania potu oraz niedoboru naturalnego czynnika nawilżającego. Cechy suchej skóry to pergaminowość, zaczerwienienie, szorstkość czy uczucie ściągnięcia. Co ważne, taka skóra jest najwrażliwsza, najszybciej się przesusza, odwadnia, ulega podrażnieniom, łuszczy się i swędzi.

Oczyszczanie cery suchej

Przy oczyszczaniu suchej skóry należy wykluczyć użycie wody i zwykłego mydła oraz preparatów zawierających alkohol. Takiej skóry nie powinno się też pocierać, rozciągać ani mocno masować.

Złuszczanie

Złuszczanie sprzyja lepszemu nawilżeniu, gdyż stymuluje produkcję nowych komórek, naturalnego czynnika nawilżającego (NMF) i lipidów. Suchej skórze jest to bardzo potrzebne. Jednak pamiętajmy, że do tego typu skóry należy stosować tylko peelingi enzymatyczne i nie powinno się złuszczać naskórka częściej niż raz w tygodniu.

Nawilżanie i natłuszczanie

Sucha skóra wymaga zarówno odpowiedniego nawilżenia, jak i natłuszczenia. Kremy nawilżające odpowiadają za właściwe utrzymanie wilgoci w warstwie rogowej skóry, a kremy natłuszczające uzupełniają poziom lipidów. Dobrym składnikiem kremów dla takiej skóry jest alantoina, która nie tylko działa regenerująco, ale także łagodzi ewentualne podrażnienia suchej i wrażliwej skóry. Podobne właściwości ma pantenol. Jeśli skóra jest bardzo sucha i odwodniona wymaga dodatkowo zastosowania kremów z formułą zawierającą naturalny czynnik nawilżający (NMF), w większym stopniu chroniący skórę przed utratą wody i pomagający w przywróceniu naturalnej równowagi hydrolipidowej. Skuteczną i szybką regenerację przyniosą jej także apteczne kremy, maści lub preparaty specjalistyczne bazujące na nienasyconych kwasach tłuszczowych omega. Wybierajmy produkty hypoalergiczne i o neutralnym dla skóry pH. Preparaty powinny również działać okluzyjnie oraz zawierać filtry UV o właściwościach ochronnych. Kremy nawilżające najlepiej nakładać na wilgotną skórę, zaraz po umyciu. Przy mocno odwodnionej skórze warto zastosować okłady z bawełnianej gazy nasączonej wodą termalną.

Pamiętajmy, że uzupełnieniem wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych zawsze jest właściwa dieta, bogata w owoce i warzywa oraz picie odpowiedniej ilości płynów nawadniających każdego dnia.