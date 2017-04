Najnowsze trendy w designie wnętrz

To jak żyjemy, jak spędzamy wolny czas, za czym tęsknimy i co nas otacza ma wpływ na pojawiające się zmiany i nowe kierunki w sztuce, architekturze czy stylu życia. Trendy na rok 2017 to właśnie wypadkowa tych wielu zmiennych. Na jaki więc wystrój wnętrza zdecydować się urządzając mieszkanie w tym sezonie? Na co warto zwrócić uwagę, by było ono nie tylko modne, ale też przytulne i funkcjonalne?

Mieszkanie powinno oddawać charakter jego lokatorów i być dla nich azylem, zwłaszcza w czasach, kiedy życie tak szybko gna do przodu i jesteśmy bombardowani tyloma różnorodnymi bodźcami. Stąd podczas urządzania lub remontowania czterech ścian, warto zastanowić się, jakie kolory, materiały i rozwiązania wybrać podczas aranżowania domowego wystroju. Niech ten kawałek prywatnej przestrzeni będzie dla nas miejscem, w którym czas zwolni, a życie nabierze innych kolorów.

Trzy drogi

Specjaliści wymieniają trzy główne style, którymi charakteryzować będą się wnętrza w 2017 roku. Pierwszy to New Clarity czerpiący inspiracje ze skandynawskich i japońskich wnętrz, w których stawia się na minimalizm, harmonię oraz prostotę. U jego podstaw leży fascynacja bielą, białymi powierzchniami oraz użyciem naturalnych materiałów, jednak nie brakuje też akcentów w kolorach beżowych, szarych i czarnych.

Kolejnym trendem, na który warto zwrócić uwagę jest Tinted Black. W nim świetlista i jasna kolorystyka ustępuje miejsca ciemniejszym, bardziej dojrzałym tonacjom i barwom. Grafity, butelkowe zielenie, szarości, czerń, które tu rządzą, idealnie komponują się z miodowymi odcieniami drewna. To rozwiązanie może szczególnie przypaść do gustu osobom lubującym się w nowinkach, ale także tym, dla których liczy się bezpieczeństwo, przytulność, wyrafinowany i majestatyczny wystrój.

Trzecim stylem jest Global Spirit, czyli multikulturowość. Charakteryzuje go połączenie elementów z różnych kultur i wykorzystanie ludowych wzorów w jednym pomieszczeniu. Ważne są przede wszystkim dodatki, szczególnie te zakupione podczas egzotycznych podróży. Tłem dla wnętrza powinny być meble w kolorze sosny, orzechów i dębów. Trend ten ma dużą szansę przyjąć się w Polsce, ponieważ nie wymaga wykonywania dużych zmian w aranżacji, aby osiągnąć spektakularny i ciekawy efekt.

Drewno i szkło nadal obecne

Ekologia i powrót do natury to trendy, które cały czas królują w aranżacjach wnętrz. W większych metrażach można zdecydować się na meble z litego, szlachetnego drewna, natomiast w przypadku niewielkich przestrzeni lepiej sprawdzą się płyty o dekorach drewnopodobnych oraz meble na wymiar.



- Zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie fakt, że sami decydujemy o wymiarze mebla, dzięki czemu nie tylko idealnie wpisze się on w przestrzeń pokoju czy w mniej ustawne wnęki, ale także doskonale wypełni wolne miejsca od podłogi do sufitu. W przypadku szaf na wymiar warto zwrócić także uwagę na odpowiedni dobór profili, czyli ramek, by komponowały się one z ciekawie usłojonymi płytami lub szkłem - mówi Monika Szczęsny, projektantka wnętrz firmy Komandor - Obecnie stawiamy na stonowane barwy jak bazalt, grafit, czerń, a także biel, dzięki którym można stworzyć nowoczesne, ale pasujące do aktualnych trendów meble - dodaje Monika Szczęsny.

Ciekawym rozwiązaniem polecanym przez dekoratorów wnętrz jest wykorzystanie szkła - w wariancie przezroczystym lub lakierowanym. Oryginalnie i niebanalnie wygląda spokojne, stonowane wnętrze z jednym, silnym akcentem kolorystycznym np. zielonym. To właśnie ta barwa jest jednym z najmodniejszych kolorów w bieżącym sezonie, dlatego warto znaleźć dla niej miejsce w przestrzeni swojego mieszkania. Szkło lakierowane świetnie sprawdza się szczególnie w sypialniach i w kuchniach, natomiast przezroczyste, dobrze prezentuje się w biblioteczkach i witrynach w salonach czy garderobach.

Dodatki tak, ale z umiarem

Wybór materiałów, z jakich są wykonane meble, a także odpowiedni dobór kolorów i dodatków są kluczowymi decyzjami podejmowanymi podczas aranżowania wnętrz. Nie wolno jednak zapominać o kilku ważnych zasadach organizacji przestrzeni. Specjaliści przede wszystkim radzą unikać nadmiernej ilości zbędnych dodatków, które burzą harmonię.



- Warto zdecydować się na multifunkcyjne meble, które nadają wnętrzu przestrzeni oraz kilka oryginalnych i inspirujących dodatków dla nadania klimatu. Zdecydowanie lepiej postawić na gładkie fronty, bezuchwytowy system otwierania, ciche domykanie i modułowe rozwiązania. Atrakcyjne dla klientów są też systemy bezramowe, pozwalające tworzyć meble lekkie wizualnie, wtapiające się w otoczenie - kontynuuje Monika Szczęsny.



Producenci mebli w swojej ofercie dysponują bogatą paletę wzorów i kolorów płyt oraz szkieł, które z łatwością można łączyć według własnych upodobań i potrzeb. W końcu we wnętrzach nie tylko o modę chodzi, ale też o wygodę! Rok 2017 to czas aranżacji wnętrz bardziej osobistych i indywidualnych, w których każdy odnajdzie siebie.