Naturalne sposoby na zmniejszenie cellulitu

Cellulit to jeden z najczęstszych problemów estetycznych skóry, który dotyka aż 8 na 10 kobiet. Jest niezwykle trudny do zwalczenia, ale istnieją na niego sprawdzone sposoby. Kobiety często kupują drogie kosmetyki, aby pozbyć się niechcianej „pomarańczowej skórki”. A może lepiej sięgnąć po proste, domowe sposoby, które nie tylko zmniejszą widoczność cellulitu, ale też nie zrujnują portfela?

Cellulit to zmora wielu kobiet. Na szczęście, są na to sposoby

Co to jest cellulit?

Cellulit jest stanem, w którym zaobserwować można zmiany w obrębie skóry właściwej oraz tkanki podskórnej. Komórki tłuszczowe rozrastają się w nierównomierny sposób, co skutkuje zagłębieniami i nierównościami na skórze.

Pojawienie się tego zaburzenia ma bardzo często związek z brakiem równowagi hormonalnej w organizmie. Cellulit może też być skutkiem nadwagi lub efektem niezdrowych nawyków w naszym codziennym życiu - nieodpowiedniej diety oraz braku ruchu. Pojawienie się go może również wskazywać na pewne zaburzenia naszego układu limfatycznego oraz na gromadzenie toksyn we krwi.

Nie jest to poważne zagrożenie dla naszego zdrowia, jednak wiele osób stara się go pozbyć, ponieważ stanowi on nieestetyczny aspekt naszego wyglądu. Uniemożliwia też zakładanie jasnej, obcisłej odzieży oraz strojów odsłaniających uda - dlatego drażni szczególnie latem.

Na szczęście, istnieje wiele naturalnych sposobów na zwalczanie cellulitu w sposób skuteczny i bezpieczny dla zdrowia.

Ocet jabłkowy

Ocet jabłkowy silnie oczyszcza z toksyn. Stanowi on doskonałe uzupełnienie diety mającej na celu zmniejszenie stanów zapalnych pogarszających cellulit. Naturalny i zdrowy ocet ma odczyn zasadowy, dzięki czemu ułatwia wydalanie nagromadzonych w ciele toksyn. Jednym z efektów będzie poprawa wyglądu naszej skóry i zmniejszenie widoczności cellulitu.





Składniki 1 szklanka wody

1 łyżka octu jabłkowego

Sposób przygotowania

Podgrzej nieco szklankę wody, a następnie dodaj do niej łyżkę octu jabłkowego. Wymieszaj dokładnie i pij codziennie na czczo.

Woda z ananasa

Wykazuje właściwości przeciwzapalne oraz oczyszczające, a tym samym ułatwia pozbycie się podskórnych, tłuszczowych grudek. Bromelina - aktywny składnik wody ananasowej, wspomaga trawienie lipidów i białek, dzięki czemu pomaga pozbyć się tłuszczu z pewnych partii naszego ciała.

Składniki 2 plastry ananasa ze skórką

2 szklanki wody

Sposób przygotowania

Dwa plastry ananasa potnij, nie obierając ich ze skórki. Następnie zagotuj je w dwóch szklankach wody. Gdy woda zacznie wrzeć, zmniejsz ogień i pozostaw do zaparzenia 2-3 minuty. Poczekaj, aż woda uzyska możliwą do zniesienia temperaturę, następnie odcedź i pij przez dwa tygodnie w miesiącu.

Cytryna i pieprz Cayenne

Napój z dodatkiem cytryny i pieprzu Cayenne to świetny sposób na pobudzenie metabolizmu. Dzięki lepszej przemianie materii, nasz organizm oczyści się ze szkodliwych toksyn. Zarówno pieprz jak i cytryna mają składniki zasadowe i przeciwzapalne - pomagają pozbyć się efektu "pomarańczowej skórki".

Składniki 1 szklanka wody

Sok z 1/2 cytryny

1/4 łyżeczki pieprzu cayenne

Sposób przygotowania

Wodę podgrzej i dodaj do niej sok z połowy cytryny oraz pieprz cayenne. Wypijaj napój lekko schłodzony, 2-3 razy dziennie.

Sok bananowy

Banany to ulubione owoce wielu z nas. Jest tak zapewne dlatego, że są słodkie i świetnie służą jako naturalne "słodzidło" - do owsianki, wypieków itp. To jednak nie wszystko. Stanowią również bogactwo potasu, który odpowiada za prawidłowe krążenie krwi oraz usuwanie nagromadzonych płynów oraz toksyn - tym samym banany ułatwiają zwalczenie problemu jakim jest cellulit.

Banany są bogactwo potasu, który odpowiada za prawidłowe krążenie krwi





Składniki 2 dojrzałe banany

1 łyżka płatków owsianych

2 łyżeczki nasion lnu

1 szklanka wody

1 łyżka miodu

Sposób przygotowania

Banany potnij na kawałki i zblenduj z płatkami owsianymi, nasionami lnu oraz szklanką wody. Upewnij się, że uzyskany płyn ma jednolitą, gładką konsystencję. Gdy już będzie gotowy, dodaj łyżkę miodu. Pij codziennie na czczo.

To, że zielona herbata jest niezwykle zdrowa, wiemy nie od dziś. Świetnie wpływa na metabolizm i wspomaga odchudzanie. Napój ten pity regularnie w znaczny sposób zmniejsza cellulit i dostarcza organizmowi dawkę silnych antyoksydantów.

Zielona herbata to źródło cennych antyoksydantów

Składniki 1 łyżka zielonej herbaty

1 szklanka wody

Sposób przygotowania

Umieść łyżkę zielonej herbaty w szklance wrzącej wody i pozostaw do zaparzenia na ok. 15 minut. Pij napar na czczo i jeden raz w ciągu dnia.

Sok z ogórka

Naturalny sok z ogórków wykazuje właściwości diuretyczne oraz przeciwzapalne. Skutecznie wspomaga kurację antycellulitową zmniejszając widoczność uciążliwej "pomarańczowej skórki". Środki przeciwutleniające, witaminy i minerały zawarte w ogórkach, oczyszczają tkanki z nagromadzonych płynów i poprawiają pracę układu limfatycznego.

Sok z ogórka ma działanie przeciwzapalne

Składniki 1/2 ogórka

2 gałązki selera naciowego

1 szklanka wody

Sposób przygotowania

Połowę ogórka potnij na kawałki i zmiel w malakserze razem z gałązkami selera naciowego i szklanką wody. Miksuj dokładnie, aż do momentu osiągnięcia jednolitej konsystencji napoju. Pij na czczo przez 2 tygodnie z rzędu, następnie zrób tydzień przerwy i spożywaj kolejne dwa tygodnie.