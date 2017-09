Nietypowe zastosowania płynu do płukania jamy ustnej

Kiedy drogeryjne półki uginają się pod ciężarem produktów przeznaczonych dla wszystkich możliwych rodzajów skóry i zróżnicowanych pod kątem wieku oraz zasobności portfela klienta, najcenniejsze mogą okazać się proste i uniwersalne rozwiązania.

Zdjęcie Płyn do płukania jamy ustnej ma wiele nietypowych zastosowań /©123RF/PICSEL

Od czasu do czasu w Internecie pojawiają się informacje o nowych, urodowych hitach. Po tym, jak była Miss Polonia - Paulina Krupińska - zachęciła fanki do mycia twarzy płynem do higieny intymnej, w blogosferze zawrzało. Pomysł spotkał się z nadzwyczaj ciepłym przyjęciem, a kobiety chętnie odstawiły (przynajmniej na jakiś czas) specjalistyczne pianki i żele.

Podobny efekt wywołała informacja o cudownym zastosowaniu płynu do płukania jamy ustnej. Okazało się bowiem, że produkt, który kosztuje często mniej niż 10 złotych, możemy wykorzystać na kilka różnych, niekoniecznie zgodnych z pierwotnym przeznaczeniem, sposobów.

Wszystko dzięki składowi preparatu, w którym znajdują się m.in. eukaliptus, tymianek i (opcjonalnie) alkohol. Składniki płynu do płukania jamy ustnej mają właściwości odkażające, odświeżające i ściągające, dlatego spektrum możliwości kosmetyku jest tak duże.

Poznajcie kilka najbardziej przydatnych tricków z wykorzystaniem popularnej płukanki.

Pierwsza pomoc w grzybicy stóp

Grzybica stóp jest bardzo uciążliwą, bo nawracającą, chorobą skórną. Jeśli mieliśmy już z nią kiedyś do czynienia, warto w ramach profilaktyki, stosować odświeżającą i antybakteryjną kąpiel stóp w płynie do płukania jamy ustnej. Natomiast, gdy objawy są już nasilone, a skóra swędzi, na pewno nie zaszkodzi przemywanie zaatakowanych przez chorobę miejsc roztworem octu i płukanki w proporcji 1:1. Takim roztworem nasączamy wacik i delikatnie przykładamy go do skóry dwa lub trzy razy dziennie.

Zdjęcie Kapiele stóp w płynie do płukania ust działają antygrzybicznie / ©123RF/PICSEL

Awaryjny antyperspirant

Nie namawiamy do całkowitego zastąpienia antyperspirantu płynem do płukania ust, ale potwierdzamy, że w tej roli również sprawdza się świetnie. Żeby natychmiast odświeżyć pachy lub dłonie, wystarczy przetrzeć je wacikiem nasączonym płynem. Po bakteriach i nieprzyjemnym zapachu nie będzie śladu.



Dezynfekcja ran

Trik szczególnie przydatny na wakacjach z dziećmi. Kiedy nie mamy pod ręką wody utlenionej lub innego środka bakteriobójczego, zadrapanie czy rankę możemy śmiało przemyć płynem do płukania ust z zawartością alkoholu. Jeśli nadal czujecie się nieprzekonani - po raz pierwszy płukanki użyto w 1865 roku do dezynfekcji sali operacyjnej i narzędzi chirurgicznych. Dzięki temu procederowi liczba zgonów zaczęła spadać.

Walka z łupieżem

Łupież to nie tylko problem zdrowotny, ale również estetyczny. Kiedy drogeryjne i apteczne specyfiki zawodzą, warto wypróbować kurację płynem do płukania jamy ustnej połączonym z wodą w równych proporcjach. Taki roztwór należy stosować na skórę głowy 2-3 razy w tygodniu, a efekty powinny być widoczne niemal od razu.

Zdjęcie Łupież może być prawdziwą zmorą / ©123RF/PICSEL

Prawidłowa higiena szczoteczki do zębów

O tym, że szczoteczkę do zębów należy wymieniać co najmniej raz na dwa miesiące, nie trzeba chyba nikomu przypominać. Wilgoć i ciepło stanowią idealne warunki do namnażania się niebezpiecznych bakterii. Dlatego raz w tygodniu warto zafundować szczoteczce dodatkowe odkażanie. W tym celu zanurzamy ją w szklance wypełnionej płynem do płukania ust i zostawiamy na 10 minut. Po tym czasie należy opłukać szczoteczkę i postawić w miejscu, w którym będzie mogła szybko wyschnąć.

Oczyszczanie skóry

W tym wypadku polecamy płukankę pozbawioną alkoholu, by nie przesuszyć nadmiernie skóry. Dobroczynne działanie na cerę będą jednak miały olejki: miętowy i eukaliptusowy. Płynem do płukania jamy ustnej możemy okazjonalnie zastąpić tonik. Wystarczy nasączyć wacik płynem wymieszanym z wodą i przemyć dokładnie umytą twarz. Efekt odświeżenia gwarantowany!

Zdjęcie Cięte kwiaty mogą dłużej zachować świeżość / ©123RF/PICSEL

Przedłuż świeżość kwiatów

Pięknem świeżych kwiatów możemy cieszyć się zazwyczaj zaledwie przez kilka dni. Mamy jednak niezawodny sposób, który przedłuży ich świeżość. Do wody w wazonie (proporcja na ok. 4 litry) należy dodać jedną łyżkę płynu do płukania ust. Alkohol spowolni proces rozkładu bakterii, dzięki czemu kwiaty dłużej zachowają atrakcyjny wygląd.

