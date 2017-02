Odkrywamy na nowo urok białej łazienki – poradnik

Przez wiele lat była bardzo popularna – w czasach PRL ze względu na niedobór materiałów, później za sprawą skojarzeń, jako synonim czystości i higieny. Dzisiaj znów wraca do łask. Biel jest ponadczasowa, idealnie komponuje się z większością dodatków i naturalnymi materiałami. Posiada także istotną zaletę – optycznie powiększa niewielką przestrzeń. Odkrywamy urok białej łazienki i udowadniamy, że jest to rozwiązanie nie tylko dla odważnych.

Zdjęcie Istotny jest dobór barw - im jaśniejsza, tym pomieszczenie optycznie staje się większe! /materiały prasowe

Mała i biała

Większość polskich łazienek ma powierzchnię nie większą niż kilka metrów kwadratowych. Mały metraż sprawia, że na popularności zyskują rozwiązania, które optycznie powiększą pomieszczenie - ergonomiczne meble, asymetryczne wanny, otwarte kabiny prysznicowe, narożne stelaże.



- Istotny jest dobór barw - im jaśniejsza, tym pomieszczenie optycznie staje się większe. Biel to idealna alternatywa dla szarości i beżu - kolorów najczęściej wybieranych do łazienek w ostatnich latach. Rozjaśnia wnętrze, nadaje przejrzystości i świeżości - radzi Andrzej Majewski, ekspert firmy TECE.

Nowoczesna klasyka

Biała łazienka nie musi być nudna - pod warunkiem, że pamiętamy o kilku zasadach. Jeżeli decydujemy się na biel "od podłogi do sufitu", połączmy płytki gładkie i strukturalne, którymi możemy wyłożyć wnęki lub zabudowę stelaża. Dzięki temu uzyskamy efekt przestronności. Aby nasza łazienka nabrała nowoczesnego charakteru, przy wyborze sanitariatów postawmy także na innowacyjne rozwiązania.



- Biel jest doskonałym tłem dla technologii. Zamiast zwykłego stelaża wybierzmy wielofunkcyjny terminal WC z możliwością bezdotykowego spłukiwania, podświetlanymi klawiszami, filtrem powietrza. Takie rozwiązanie przyciągnie uwagę dzięki minimalistycznemu wzornictwu i nada wnętrzu nowoczesnego charakteru. Przy wyborze stelaża podtynkowego zwróćmy uwagę na ofertę przycisków pasujących do danego modelu - im większy wybór, tym więcej możliwości dopasowania koloru płytki do aranżacji oraz późniejszej zmiany - radzi ekspert firmy TECE.

Przy aranżacji łazienki w wersji "all in white" warto także pamiętać, że odcień bieli powinien być jednakowy dla wszystkich elementów aranżacji - płytek, mebli, urządzeń sanitarnych. Dobrym pomysłem jest zakup ceramiki łazienkowej od jednego producenta. Dzięki temu mamy gwarancję, że miska, bidet i umywalka będą jednakowe pod względem odcienia i kształtu.

Zawsze czysta

Pamiętajmy, że właściwy dobór materiałów wpływa na łatwość utrzymania białej łazienki w czystości. Płytki ceramiczne powinny być gładkie, większych formatów - ze względu na mniej trudnych do wyczyszczenia spoin, a fugi maksymalnie 2 milimetrowe. Pamiętajmy, że trudniejsze do wyczyszczenia będą płytki "z połyskiem", są bowiem mniej odporne na osadzania się kamienia. Do wyboru mamy także płytki o powierzchni zawierającej aktywny tlen - są bardziej odporne na zabrudzenia. Trudniejsze do utrzymania w czystości są fugi. Muszą być odporne na działanie takich czynników jak wysoka temperatura, woda, grzyby i pleśnie, brud oraz środki służące do jego usuwania. Białe fugi mogą zmieniać z czasem swój odcień, warto zatem już na etapie wyboru białych płytek zdecydować się na nieco ciemniejszy odcień fugi.

Idealne połączenie

Jeżeli projekt łazienki bazujący tylko na białych elementach wykończenia jest dla nas nadal propozycją zbyt odważną, możemy wprowadzić dodatkowy kolor lub naturalne materiały. Płytki podłogowe, meble i blat pod umywalką o dekorze odwzorowującym drewno ocieplą wnętrze i nadadzą nowoczesnego charakteru. Aranżację ożywią także wiklinowe kosze, lustro w drewnianej ramie oraz rośliny. Biel możemy połączyć także z czernią lub betonem i chromowanymi elementami w postaci zawiasów, uchwytów, grzejników.

Zastosowanie bieli ułatwia szybką metamorfozę wnętrza. Wystarczy zmiana dodatków lub wybranych elementów, by na nowo odkryć urok białej łazienki.