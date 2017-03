Pachnące rośliny do twojego domu

Nie tylko zdobią wnętrza, ale również wypełniają je pięknym zapachem!

Zdjęcie Są kwiaty, które cieszą nie tylko oczy /©123RF/PICSEL

Naturalne kwiaty wydzielają zapach, którego nie jest w stanie zastąpić żaden odświeżacz powietrza, potpourri czy kadzidełko. Ich delikatny aromat sprawia, że wnętrze - mimo iż w jego wystroju nic się nie zmienia - nabiera eleganckiego charakteru.

Reklama

Oczywiście, najłatwiej uzyskać ten efekt wstawiając do wazonu cięte kwiaty. Ta pachnąca dekoracja jest jednak nietrwała, a co za tym idzie - kosztowna. Dlatego, jeśli chcesz cieszyć się pięknym aromatem, lepiej zainwestować czas w hodowlę pachnącej rośliny doniczkowej.

Przedstawiamy pięć łatwych w uprawie roślin, które wypełnią dom pięknym aromatem.

Jaśmin

Zdjęcie Jaśmin można hodować również w doniczce / ©123RF/PICSEL



Chociaż większości osób kojarzy się z krzewami rosnącymi na zewnątrz, jaśmin można uprawiać również w doniczkach. W domach najczęściej hoduje się trzy odmiany tej rośliny: jaśmin lekarski (kwitnie od czerwca do jesieni), jaśmin wielokwiatowy (kwitnie od stycznia do czerwca) i jaśmin nagokwiatowy (jego kwiatami można cieszyć się od grudnia do kwietnia). Roślina ta osiąga wysokość do 60 cm, ale jej pędy mogą być długie nawet na 6 metrów.

Jaśmin wymaga jasnego, ale niezbyt ciepłego stanowiska. Latem lubi być wynoszony na balkon czy taras. Podlewać należy go letnią wodą, pilnując, żeby nie doszło do przelania. Roślinę można spryskiwać wodą, ale należy robić to ostrożnie, zwłaszcza w okresie kwitnienia. Jaśmin najlepiej przesadzać wiosną, kiedy "wyrośnie" on już ze swojej doniczki.

Hoja

Zdjęcie Kwiaty hoji sa niezwykle atrakcyjne / ©123RF/PICSEL



Kwiaty tej rośliny nie tylko pięknie pachną, ale również są wyjątkowo dekoracyjne. Swoim kształtem przypominają gwiazdki, a rosną połączone cienkimi łodyżkami, tworząc kule.

Hoja najlepiej czuje się na dobrze oświetlonym stanowisku. Należy jednak unikać ostrych promieni słonecznych, ponieważ mogą one poparzyć liście rośliny. Dla dobrej kondycji hoji wymagane jest częste podlewanie i zraszanie rośliny (hoja lubi być podlewana deszczówką).

Hoji nie należy przesadzać bez potrzeby - wystarczy robić to wtedy, gdy roślina przestaje mieścić się w zajmowanej przez siebie doniczce. Można jednak co roku wymieniać górną warstwę ziemi.

Stefanotis

Zdjęcie Stefanotis to roślina wyglądem zbliżona do jaśminu / ©123RF/PICSEL

To pnącze ma ciemnozielone liście i pięknie pachnące, białe kwiaty. Kwitnie od wiosny do lata, a jego kwiaty w kształcie trąbek, wytwarzają słodki zapach. Stefanotis najlepiej czuje się na stanowisku jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym. Podlewać należy go wodą w temperaturze pokojowej, dbając o to, żeby ziemia była cały czas wilgotna. Gdy zakończy okres kwitnienia wymaga odpoczynku. Dobrze jest wtedy pozostawić go na kilka tygodni w pomieszczeniu o temperaturze ok. 10 st. C.

Hiacynt

Zdjęcie Cebule hiacynta można sadzić wielokrotnie / ©123RF/PICSEL



Kwiat, który zna każdy. Bardzo prosty w uprawie, zdobiący mieszkania zwłaszcza w pierwszych tygodniach wiosny. Jego kwiaty żółtego, fioletowego, białego czy różowego koloru napełniają pomieszczenia słodkawym zapachem.

Hiacynt jest tym atrakcyjniejszy, że wcale nie musi rosnąć skryty pod ziemią w doniczce. Jego cebule doskonale czują się (i prezentują) włożone do szklanych słoików czy butelek, to bowiem cebula jest dla hiacynta magazynem substancji odżywczych.

Hiacynty lubią nasłonecznione stanowiska, temperaturę między 16 a 20 st.C. i (jeśli decydujemy się uprawiać je w ziemi) żyzne podłoże o obojętnym odcieniu. Lubią też wodę, dlatego trzeba dbać o to, by ziemia w doniczce była cały czas wilgotna, jeśli zaś hiacynty rosną w naczyniu z wodą, trzeba ją zmieniać codziennie. Wiosną warto nawozić hiacynty nawozem dla roślin cebulowych.

Aby rośliny zakwitły w kolejnym roku, po zakończeniu okresu kwitnienia należy wyjąć cebule z ziemi, oczyścić je, osuszyć, a we wrześniu znów je posadzić.

Geranium

Zdjęcie Geranium po dotknięciu roztacza piękny zapach / ©123RF/PICSEL

Kwiat, który reaguje na dotyk. Ta niepozorna, rzadko kwitnąca roślina, po dotknięciu zaczyna wydzielać intensywną woń, zbliżoną do zapachu cytryny. Nie bez przyczyny geranium nazywane jest też anginowcem - jego zapach udrażnia drogi oddechowe, a olejek sporządzony na bazie geranium ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, a także pomaga pozbyć się trądziku i... cellulitu. W celach kosmetycznych można również drobno posiekane listki geranium dodawać do kąpieli.

Geranium lubi nasłonecznione miejsca, dlatego dobrze będzie czuło się na parapecie od południowej strony. Zamiast podlewać geranium konewką, można nalewać wodę do podstawka i pozwalać roślinie czerpać ją wedle uznania. Roślinie warto regularnie podcinać liście - taki zabieg pobudzi ją do wzrostu.