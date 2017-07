Pakujemy plecak na jednodniową wyprawę - co warto ze sobą zabrać?

Okres wakacyjny, to czas kiedy wybieramy się na krótsze wyprawy, chcąc zwiedzić największe miasta naszego kraju lub kontynentu, przespacerować się po lesie, czy wybrać na górski szlak. Podczas przygotowań do tych krótkich, ale bardzo intensywnych wypraw, często zapominamy o podstawowych rzeczach. Chcąc zatem sprawić, żebyśmy czuli się komfortowo i przeżyli niezapomnianą przygodę, dajmy sobie nieco więcej czasu na przemyślenie i zaplanowanie tego pełnego wyzwań dnia.

Zdjęcie Wybierając się w góry pamiętajmy, że panująca tam pogoda może być bardzo zmienna /©123RF/PICSEL

Jednodniowy wyjazd może być świetnym sprawdzianem organizacyjnym dla ciebie i Twoich przyjaciół. Przygotowując się, wspólnie zaplanujcie trasę, stwórzcie listę najpotrzebniejszych rzeczy. Nie zapomnijcie o zdrowych i pożywnych przekąskach, jakimi są bakalie. Zajmują one mało miejsca, dlatego zmieszczą się w każdym plecaku. Śliwki, morele, żurawina, orzechy włoskie lub Złote owoce, będą idealnym źródłem energii i witamin podczas odkrywania nieznanego.

Górskie wędrówki

Wybierając się w góry pamiętajmy, że panująca tam pogoda może być bardzo zmienna. Podczas planowania wyprawy nie należy zapominać o ciepłej, przeciwdeszczowej kurtce oraz o wygodnym i sprawdzonym obuwiu. Plecak na wyprawę nie powinien być zbyt ciężki. Pamiętaj o zabraniu zapasu wody, kanapkach i zdrowej przekąsce. Świetnie sprawdzą się tu migdały, które są źródłem żelaza, dzięki czemu będziesz mniej odczuwał zmęczenie i znużenie podczas wędrówki, manganu który wzmacnia kości oraz miedzi, dzięki czemu wzrośnie odporność twojego organizmu. Jeśli zaś złapie Was deszcz w schronisku, skosztujcie żurawiny. Jej wyjątkowy słodko-kwaśny smak, poprawi Wam humor.

Na szlaku polskich zabytków

Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław, a może Sopot? Niezbędne podczas takiej wyprawy będą: nawigacja i aparat fotograficzny. Dzięki tym dwóm atrybutom turysty, szybko trafisz do wszystkich miejsc, które chcesz zwiedzić, a najpiękniejsze chwile z przyjaciółmi i rodziną będziesz mógł uwiecznić na zdjęciach i cieszyć się nimi dłużej. Podczas miejskiej wyprawy często okazuje się, że ktoś z naszej wycieczki nagle zgłodnieje, w kluczowym momencie zwiedzania. Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie wzięcie suszonych moreli i złotych owoców. Morele mają wysoką zawartość wapnia, który pozwoli szybko zregenerować się całemu organizmowi, w tym mięśniom, złote owoce zawierają dużo magnezu, który zmniejsza uczucie znużenia.

Miasta Europy

Każdy z nas marzy o wyprawie do Paryża, Barcelony, czy Rzymu. W dobie tanich linii lotniczych jednodniowa wyprawa do jednej z większych europejskich metropolii jest możliwa i stosunkowo łatwa do zorganizowania. Pakując się do samolotu pamiętaj, że przydadzą Ci się produkty, które są pożywne, pomimo niewielkich rozmiarów. Idealne na tę okazję będą orzechy włoskie Chandler. Są one źródłem witaminy E, magnezu i cynku, dzięki czemu będziesz miał dużo energii na wielogodzinne podróżowanie i zwiedzanie. Połączenie ich z suszonymi śliwkami, zawierającymi witaminę B6 sprawi, że zwiększy się twoja odporność. Jest to ważne, ponieważ może ci się zdarzyć dość drastycznie zmieniać temperatury otoczenia w ciągu dnia, a tym samym narazić na przeziębienie.