Planuj zakupy i nie rób ich na głodniaka, czyli jak nie marnować żywności

- Dokładnie planujmy zakupy, nie róbmy ich na głodniaka i kupujmy tyle, ile nam potrzeba - radzi PAP Life Marco Ghia w kwestii niemarnowania żywności. Kucharz sugeruje też, aby odpowiednio przechowywać produkty spożywcze oraz żeby w kuchni uruchomić fantazję.

Zdjęcie Zakupy rób z głową! Wydasz mniej i nie zmarnujesz żywnosci /©123RF/PICSEL

Jak przekonuje Marco Ghia, kucharz włoskiego pochodzenia, sposoby na niemarnowanie żywności są bardzo proste. Przede wszystkim należy planować zakupy i kupować tylko to, czego naprawdę potrzebujemy.



Reklama

- Oczywiście, że w dobie dobrobytu, ludzie mogą pozwolić sobie na to, żeby kupić nieco więcej i tak też robią. Jednak przez to wiele się marnuje. Powinniśmy kupować świadomie, z myślą, że danym produktom spożywczym możemy dać później drugie życie - mówi PAP Life Ghia.

Ghia przyznaje, że jemu, jako kucharzowi, też niekiedy zdarza się wyrzucać żywność, która nie nadaje się już do spożycia, jednak stara się nie dopuszczać do takich sytuacji. Rada?



- Wystarczy w niedzielę otworzyć lodówkę i robiąc śniadanie już wykonać pierwszy rekonesans. Można też resztki z warzyw dokładnie umyć i ugotować z nich wywar. Dalej, na jego bazie przygotowujemy zupę. Trzeba troszkę uruchomić fantazję - tłumaczy i przyznaje, że w kuchni warto nauczyć się myśleć z wyprzedzeniem.



- W niedzielę można ugotować obiad na dwa dni i w poniedziałek zapakować go dziecku do szkoły a sobie do pracy - dodaje.



Ważne, by zakupów nie robić na głodniaka.



- Kupowanie jedzenia, kiedy jest się głodnym spowoduje, że do koszyka włożymy za wiele niepotrzebnych rzeczy - przypomina Ghia.

Wracając z zakupami do domu poświęćmy jeszcze chwilę na odpowiednie posegregowanie produktów spożywczych. Część z nich powinniśmy umieścić w lodówce.



- Pamiętajmy jednak, że różne poziomy mają różne temperatury, w lodówce jest różna cyrkulacja powietrza - zauważa Ghia i podaje, że lodówka jest ekstremalnie suchym miejscem - jednym z najbardziej suchych w całym domu.



- Sery zawsze pakujmy w zamykane plastikowe pudełeczka, nie w folię. Z wędlinami postępujemy tak samo - wylicza.



Co więcej, ze względu na różne szczepy bakteriologiczne mleka i mięsa - jak wyjaśnia kucharz - sera i wędlin nie należy przechowywać razem. Przechowywanie warzyw w lodówce również powinno odbywać się według pewnych zasad.



- Warzywa mają swoje szuflady. Zanim je tam włożymy, oczyśćmy je z ziemi - instruuje.



Ghia zwraca uwagę, że należy uważać na kuszące w sklepach promocje.



- Bez sensu jest kupować np. dziewięć kulek mozzarelli, bo akurat były tańsze, bo później okazuje się, że zjemy trzy, a pozostałe sześć wyrzucamy. Na końcu wyjdzie, że nas ser kosztował dwa razy więcej niż po normalnej cenie. Także bardzo często te wszystkie oferty są pozorne. Trzeba myśleć, kupować z głową - kwituje. (PAP Life)