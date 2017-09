Po wyrwaniu zęba

Kiedy przestanie działać znieczulenie, mogą się pojawić dolegliwości. Co robić, by je zminimalizować?

Zdjęcie Przez kilka dni nie podejmujmy intensywnego wysiłku fizycznego /©123RF/PICSEL

Bardzo ważne są chwile tuż po ekstrakcji zęba - położony przez lekarza na chorym miejscu tampon należy zacisnąć i zostawić na 20-30 minut. Pozwoli to na uformowanie się skrzepu, który pełni rolę biologicznego opatrunku. Od niego będzie zależało, czy rana się szybko zagoi. Jeśli skrzep się nie wytworzy lub zostanie usunięty, może powstać tzw. suchy zębodół, a to grozi zakażeniem bakteryjnym z silnym rwącym bólem, wysoką gorączką, ogólnym osłabieniem.

Reklama

Przez dwie godziny po zabiegu nie należy jeść i pić. Mówienie ograniczamy do minimum. Nie dotykamy chorego miejsca. Jeśli mocno krwawi, przykładamy jałowy gazik i zmieniamy co 30 minut. Delikatne sączenie się krwi może trwać do 6 godzin, a w ślinie krew ma prawo się pojawiać nawet do 24 godzin po ekstrakcji. Trzeba powstrzymać się od wypluwania, lepiej ślinę połknąć. Co najmniej dobę (najlepiej dwie) nie należy palić papierosów - wzmagają krwawienie i są przyczyną odpadania skrzepu.

Nie wolno pić alkoholu, kawy, coli, żuć gumy. W pierwszych 3 dniach posiłki powinny być chłodne i miękkie - zmiksowane chłodniki, budynie, lody, jogurty, serki homogenizowane. Gryźmy pokarm zdrową stroną. Myć zęby można od drugiej doby po zabiegu, omijając chore miejsce, usta płukać delikatnie chłodną wodą. Przez pierwszą dobę nie wolno płukać rany, potem można użyć do tego roztworu wody utlenionej (łyżka na pół szklanki), chłodnego naparu z szałwii lub rumianku, wody z solą lub gotowych preparatów, jak np. Eludril, Alfa Implant Care czy Corsodyl. Zapobiegną zakażeniom, przyspieszą gojenie.

Czasem ból po ekstrakcji jest silny. Uśmierzają go tabletki, np. paracetamol czy ibuprom. Wystrzegaj się środków zawierających kwas acetylosalicylowy (np. aspiryny, polopiryny), bo wzmaga on krwawienie. Jeśli ból i obrzęk nie ustępują po 3 dniach albo pojawią się takie objawy, jak wydzielina ropna, dreszcze, silne krwawienie, trzeba iść do lekarza. Puste miejsce należy wypełnić protetycznie. Pozbawione "sąsiada" zęby łatwo się przesuwają, a to zwiększa ryzyko próchnicy i paradontozy.

Obrzęk zwykle jest największy następnego dnia. Można go zmniejszyć chłodnymi okładami. Owiń ściereczką woreczek z lodem lub puszkę schłodzoną w zamrażalniku, przyłóż do spuchniętego policzka na 15-20 minut. Odłóż, po upływie pół godziny powtórz. Możesz też użyć kostki lodu, kładąc ją bezpośrednio na chore miejsce. Opuchliznę łagodzą też tabletki z wyciągiem z kasztanowca.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wygraj 20 000 złotych! INTERIA.PL