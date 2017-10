Podniszczone swetry mogą wyglądać jak nowe

Nadszedł czas na dzianiny! Niestety, większość z nich nie wygląda idealnie po zeszłym sezonie. Możesz to zmienić!

Zdjęcie Mocno zmechacone swetry możesz po prostu... ogolić /©123RF/PICSEL

Zmechacone



Ze szpecącymi swetry supełkami poradzi sobie lekko zużyta jednorazowa golarka. Dzianinę trzeba jednak bardzo mocno naciągnąć (np. na stole, obciążając krawędzie), by nie przeciąć materiału. Inny sposób to użycie kamiennego pumeksu. By nie zniszczył on wyjątkowo delikatnej dzianiny, dobrze jest go wsunąć w najtańsze, cienkie podkolanówki lub stopki.

Sfilcowane

Działaj, póki dzianina nie zesztywniała! Sweter zanurz w misce z letnią wodą, dodaj kilka łyżek szamponu dla niemowląt. W czasie namaczania delikatnie rozciągaj sweter, potem namocz go w wodzie z mlekiem (1:8). Inny sposób to fasolowa kąpiel. 50 dag białej fasoli zalej 3 litrami wody, zostaw na kilka godzin. Ugotuj, ostudź, fasolę wyjmij, w wywarze mocz sweter 10-15 min.

Mało puszyste

Odpowiednio pierz. Łatwo jest zniszczyć strukturę włókien delikatnej dzianiny - choćby wkładając ją do pustej miski i puszczając bezpośrednio na nią strumień wody. Swetry zanurzaj w wodzie, w której wcześniej dłonią rozprowadziłaś detergent (mogą być to nawet rozpuszczone płatki mydlane). Do ostatniego płukania dodaj glicerynę kosmetyczną (100 ml na 4 litry wody). To spulchni włókna dzianiny.

Zdjęcie Odżywka do włosów uratuje gryzący sweter / ©123RF/PICSEL

Gryzący

Sięgnij po nietypowy preparat. Prostym sposobem na nadanie miękkości dzianinie jest wykąpanie ciuszka w wodzie z dodatkiem... odżywki do włosów (choćby najtańszej). Bardzo gryzącą wełnę po takim praniu wypłucz oszczędnie.

Jak suszyć dzianiny

Nigdy nie wieszaj dzianiny przy kaloryferze. Lekkie bluzki możesz zawiesić na suszarce, jeśli jesteś pewna, że nie rozciągną się pod własnym ciężarem. Swetry delikatnie odciśnij i susz na płasko, na ręczniku. Uwaga! Ponieważ swetry suszy się z dala od źródeł ciepła, trzeba często zmieniać spodni ręcznik - będzie on trzymał wilgoć, więc dzianina nie wyschnie.