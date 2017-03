Przewozisz w samochodzie dziecko? Sprawdź, czy robisz to dobrze

Wyprawa samochodowa z dzieckiem to prawdziwe wyzwanie i próba cierpliwości dla rodziców. Jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w czasie jazdy, a sobie spokojną, bezstresową podróż?

Dobry fotelik musi być dopasowany do wzrostu, wagi i wieku dziecka. Jednocześnie powinien pasować do twojego samochodu i być łatwy do zamontowania /©123RF/PICSEL

Prawo w Polsce

Jak do kwestii bezpieczeństwa dziecka w aucie odnosi się polskie prawo? Przepisy jasno mówią, że dziecko, które mierzy mniej niż 150 cm, powinno być przewożone w foteliku lub urządzeniu przytrzymującym dla dzieci. Od tej zasady jest kilka odstępstw, o których również warto pamiętać. Przepisy dopuszczają, aby dzieci, które mają od 135 do 150 cm wzrostu, były przytrzymywane wyłącznie za pomocą pasów bezpieczeństwa, jeżeli ze względu na ich wagę (powyżej 36 kg) nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniego urządzenia.

Jeżeli w samochodzie zainstalowane są już dwa foteliki i nie ma miejsca na trzeci, jedno dziecko (powyżej 3 r.ż.) może zostać przypięte pasami. Ten przepis ma zastosowanie dla przewozu typowym samochodem osobowym, a więc przeznaczonym dla maksymalnie 5 osób łącznie z kierowcą. Ustawa zezwala także na przewożenie maluchów w foteliku na przednim siedzeniu (tyłem do kierunku jazdy), jednak w takim wypadku poduszki powietrzne muszą być wyłączone.

Dobry fotelik. Czyli jaki?

Dobry fotelik musi być dopasowany do wzrostu, wagi i wieku dziecka. Jednocześnie powinien pasować do twojego samochodu i być łatwy do zamontowania. Zacznij od wyboru odpowiedniej kategorii wagowej fotelika (najpopularniejsze to: 0-13 kg, 9-18 kg lub 15-36 kg). Pamiętaj, że w razie wypadku to właśnie fotelik może uratować dziecku życie, sprawdź więc, czy dany model posiada polskie i europejskie atesty bezpieczeństwa. Jedne z bardziej wyśrubowanych wymagań stawia ADAC (niemiecki automobilklub). Niestety, spełnianie ich nie jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do obrotu.



Pasy mocujące dziecko w foteliku powinny mieć pięć elementów: po dwa na ramiona i nogi oraz jeden między nogami. System zamknięcia powinien zabezpieczać przed możliwością niekontrolowanego rozpięcia przez dziecko, zaś regulowana długość pasów jest ważna z powodu dorastania dziecka i zmieniającej się w ciągu roku grubości odzieży.

Malucha zapinamy w pasy jeszcze przed wyruszeniem w trasę. A gdy już jedziemy, dziecko nie może opuszczać fotelika ani na chwilę. Kiedy chcemy je przebrać czy nakarmić, musimy zatrzymać samochód.

Dodatkowe zabezpieczenia



Podczas jazdy warto skorzystać z dodatkowych zabezpieczeń, które posiada twój samochód. Dzięki automatycznemu zamykaniu drzwi pasażerów z pozycji kierowcy będziesz miała pewność, że dziecko nie otworzy ich przez przypadek w trakcie jazdy. Elektrycznie sterowane okna chronią przed wypadkami i urazami, jeśli przy zamykaniu między ramą a szybą znajdzie się palec.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Jeśli to możliwe, dorośli powinni siedzieć z przodu. Dlaczego? Ponieważ podczas wypadku ciężar jego ciała może spowodować poważne lub nawet śmiertelne obrażenia u dziecka. Unikamy także jedzenia w czasie jazdy. Podczas przełykania może dojść do zadławienia lub zakrztuszenia, a w trasie nie zawsze będziemy w stanie zatrzymać samochód i udzielić dziecku pomocy.

Warto również pamiętać o tym, aby zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa, ponieważ dzieci uczą się obserwując zachowanie dorosłych.