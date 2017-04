Ratujemy garnki

Nawet najlepszym gospodyniom zdarza się przypalić garnki. A i same naczynia z czasem pokrywają się plamami. Zamiast kupować nowe, spróbujmy je uratować.

Zdjęcie przypalony garnek nie jest już problemem - wypróbuj nasze niezawodne sposoby! /©123RF/PICSEL

Garnki emaliowane

- Przypalone garnki zalej wodą z trzema łyżkami proszku do prania lub sody oczyszczonej. Postaw na gazie, doprowadź do wrzenia i gotuj kilkanaście minut. Wypłucz, umyj płynem i przetrzyj wacikiem nasączonym olejem roślinnym, np. rzepakowym.

- Pożółkła emalia odzyska dawną biel, jeśli garnek wypełnisz wrzącą wodę i dodasz pół szklanki chloru (bielinki). Pozostaw do ostygnięcia, wylej wodę i dokładnie wyszoruj płynem.

- Jeśli emaliowane garnki są czyste, ale straciły połysk, zanurz je w naparze z dwóch torebek herbaty. Po 10 min wyjmij, wytrzyj do sucha i wypoleruj szmatką.

Garnki stalowe

- Przypalone naczynia stalowe i z blachy posyp grubą warstwą soli kuchennej. Postaw na gazie i podgrzewaj tak długo, aż sól zbrązowieje. Zetrzyj ją papierowym ręcznikiem i umyj naczynia.

- Zwęglone resztki jedzenia pomoże usunąć coca-cola. Wlej ją do garnka, doprowadź do wrzenia i gotuj przez 10 minut. Zostaw na noc. Rano wylej i umyj płynem do mycia naczyń.

- Do stalowego garnka z trudnymi do usunięcia osadami wlej ciepłą wodę i wrzuć jedną tabletkę do czyszczenia protez zębowych. Zostaw na noc. Opłucz i umyj jak zwykle.

Garnki aluminiowe

- Wbrew opinii, nie są szkodliwe dla zdrowia, pod warunkiem że nie gotujemy w nich kwaśnych potraw. A jeżeli zdarzy ci się coś w nich przypalić, wlej do garnka wodę, włóż ryż w torebce i gotuj, aż spalenizna zniknie. Ryż nie nadaje się potem do jedzenia.

Uwaga! Aluminium nie można myć sodą, proszkiem do prania ani do pieczenia.

Czyścidło uniwersalne! Pokryj garnek papką z popiołu (np. z kominka) zmieszanego z olejem konopnym (do kupienia w zielarniach, ok. 12 zł). Zostaw na kilka godzin, wyszoruj dokładnie zmywakiem, zetrzyj papkę i poleruj szmatką.