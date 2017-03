Rośliny, które mogą cię uszczęśliwić

Zdobią, wytwarzają tlen, widok ich zielonych liści pozwala oczom odpocząć, a gdyby tak jeszcze… poprawiały humor? To możliwe. Oto 5 gatunków domowych roślin, które pozytywnie wpływają na nastrój właściciela.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Planując zielone dekoracje do domu czy biura, warto zwrócić uwagę na zdrowotne właściwości roślin, tak by kwiaty nie tylko zdobiły wnętrza, ale również pozytywnie wpływały na zdrowie i kondycję osób, które w nich przebywają.

Oddychaj na zdrowie - skrzydłokwiat i difenbachia

Ból głowy, senność, chroniczne zmęczenie - to dolegliwości wielu osób, które całe dnie spędzają za biurkiem. Ich przyczyn może być wiele (od niewłaściwej diety począwszy, poprzez przewlekły stres, na zaburzeniach hormonalnych skończywszy), jednak najbardziej prozaicznym powodem tych dolegliwości jest brak dostatecznej ilości tlenu w pomieszczeniach.

Dlatego warto postawić obok biurka małą "fabryczkę powietrza". Taką rolę świetnie spełni np. skrzydłokwiat - popularna i atrakcyjna roślina, która produkuje wyjątkowo dużo tlenu.

Jak dbać o skrzydłokwiat?

Zdjęcie Skrzydłokwiat / ©123RF/PICSEL



Ta roślina lubi wilgoć. Warto więc często ją zraszać albo nalewać wodę do spodeczka, na którym postawiona jest doniczka. Samą doniczkę należy umieścić w zacienionym miejscu, ponieważ skrzydłokwiat nie lubi bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi. Zimą należy podlewać go 1-2 razy w tygodniu, latem nieco częściej: 3-4 razy tygodniowo. Raz do roku, w kwietniu, roślinę warto przesadzić.

Obok doniczki ze skrzydłokwiatem w miejscu pracy warto postawić jeszcze jedną - z difenbachią. Według badań przeprowadzonych przez NASA, roślina ta rozkłada szkodliwe substancje emitowane przez urządzenia elektroniczne. Dodatkowo difenbachia ułatwia koncentrację.

Jak dbać o difenbachię?

Zdjęcie Difenbachia / ©123RF/PICSEL

Difenbachia nie jest wymagającą rośliną. Preferuje stanowiska jasne, jednak nie powinna stać w pełnym słońcu. Roślinę trzeba podlewać 3 razy w tygodniu, najlepiej przegotowaną wodą. Lubi zraszanie, a wiosną warto nawozić ją raz w tygodniu. Można również co jakiś czas oczyszczać jej liście z kurzu, przecierając je wilgotną szmatką. Jeśli w mieszkaniu przebywają małe dzieci, doniczkę z difenbachią trzeba postawić w trudno dostępnym miejscu - roślina jest bowiem silnie trująca.

Bez nerwów - paproć

Jeśli w biurze (albo mieszkaniu) panuje nerwowa atmosfera, warto umieścić we wnętrzu intensywnie zieloną i obficie obsypaną liśćmi roślinę. Wielu ekspertów uważa, że już sam widok zielonego koloru reguluje ciśnienie krwi, poprawia pracę płuc, koi nerwy i pozwala oczom odpocząć. Zaleca się, by osoby pracujące przez komputerach choć raz na godzinę odrywały wzrok od monitora i przenosiły go za okno, na drzewa, albo - jeśli tych brakuje - na rośliny rosnące w pomieszczeniu.

Niekwestionowaną "zieloną królową" polskich mieszkań jest paproć.



Jak pielęgnować paproć?

Zdjęcie Paproć / ©123RF/PICSEL

Paprocie nie lubią suchych i przegrzanych miejsc, dlatego stawianie ich na parapecie nie jest najlepszym pomysłem. O wiele lepiej będzie im na półce, regale czy kwietniku. Rośliny te lubią półcień i wilgoć, dlatego warto je regularnie zraszać. Podlewać najlepiej odstaną wodą, nie dopuszczając do przelania. Paproci nie należy przesadzać zbyt często - lubią ciasne doniczki, warto więc poczekać tak długo, aż roślina naprawdę przestanie się mieścić w pojemniku.

Dodaj sobie energii - pelargonia

Jeśli sam tlen nie pomaga zwalczyć senności, można umieścić w swoim otoczeniu pachnąca roślinę. Zapach jest wyjątkowo silnym bodźcem, bo impulsy zapachowe są łatwo przenoszone do mózgu. Aby to zjawisko zaistniało roślina nie musi mieć kwiatów. Substancje zapachowe wydzielają bowiem również same liście i korzenie.

Do tych, które najefektywniej pobudzają umysł i zmysły, należą: jaśmin (jego woń relaksuje i działa antydepresyjnie), pelargonia (przeciwdziała depresji i pomaga w huśtawkach nastrojów) i drzewko cytrynowe (poprawia koncentrację i działa pobudzająco, a jednocześnie - co ciekawe - uspokajają). Z tej trójki najłatwiejsza do uprawy jest pelargonia.

Jak pielęgnować pelargonię?

Zdjęcie Pelargonia / ©123RF/PICSEL

Podstawą do uprawy pelargonii w domu jest dobrze nasłoneczniony parapet. Pelargonia jest rośliną odporną i może przeżyć bez wody nawet kilka tygodni. Pelargonie najlepiej przycinać wiosną, wtedy też dobrze je przesadzać. Należy jednak pamiętać, że rośliny te najlepiej czują się w ciasnych doniczkach. Kwiaty te trzeba podlewać 2-3 razy w tygodniu, nie wolno jednak ich zraszać, bo może to powodować gnicie.

Na pamięć i koncentrację - szeflera

Znajdujące się w powietrzu jony ujemne poprawiają koncentrację, zwiększają zdolność uczenia się i redukują stres. Jednak ich pozytywne działanie jest neutralizowane poprzez jony dodatnie, które są wytwarzane głównie przez urządzenia elektroniczne, pod których wpływem, zawartość dobroczynnych cząstek w powietrzu może spaść nawet sześciokrotnie.

Aby uzupełnić jony ujemne, warto postawić w pomieszczeniu kwiaty, które nawilżą powietrze, a tym samym zwiększą ilość jonów ujemnych. W tym przypadku szczególnie skuteczna okaże się paproć lub szeflera.

Jak pielęgnować szeflerę?

Zdjęcie Szeflera / ©123RF/PICSEL

Szeflera to wyjątkowo odporna roślina. Nie zaszkodzi jej krótkotrwały brak słońca czy wody. Najlepiej czuje się w suchym i zacienionym miejscu. Podlewać należy ją raz w tygodniu, wlewając do doniczki około szklanki wody. Jeśli roślina wymaga przesadzania, należy robić to wiosną. Szeflerę warto nawozić wiosną, 2 razy w miesiącu.