Sama wyhodujesz imbir

Ta rozgrzewająca przyprawa nie rośnie naturalnie w Polsce, ale możemy spróbować wyhodować ją na parapecie.

Zdjęcie Wyhoduj swój własny, domowy imbir - to proste! /©123RF/PICSEL

Kłącze kupisz w sklepie spożywczym kłącze (ok. 10 cm), czyli korzeń imbiru (powinien być jędrny, twardy, bez pleśni).

Wybierz szeroką i płytką doniczkę. Podłoże - wymieszaj dwie części torfu (ok. 1,50 zł/l) z jedną częścią gliny (ok. 4 zł/3 l), kupisz w sklepach ogrodniczych.

Umieść kłącze ok. 2 cm pod ziemią. Przykryj folią spożywczą, doniczkę ustaw w słonecznym miejscu i podlewaj regularnie, by podłoże nie było przesuszone. Po ok. miesiącu pojawią się pędy, wtedy zdejmij folię. Latem można wystawić imbir na zewnątrz. Jesienią, gdy liście żółkną, przestań podlewać, a po ok. 4 tygodniach możesz wykopać kłącze.