Skóra podrażniona roślinami - jak złagodzić dokuczliwe zmiany

Zdarza się, że urzeczeni naturalnym pięknem kwiatów i krzewów, zrywamy je, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że mogą być bardzo niebezpieczne i powodować świąd, pokrzywkę czy oparzenia. Są jednak proste kuracje, które ukoją te objawy.

Zdjęcie Pokrzywa /©123RF/PICSEL

Niebezpieczni winowajcy

Pokrzywa



Najczęściej rośnie na skrajach lasów, nad brzegami rzek i jezior oraz na rumowiskach.



Objawy: Kontakt z nią wywołuje silnie piekące pęcherzyki.



To pomoże: Gdy oparzenie jest niewielkie, wystarczy obłożyć je plasterkami cytryny. Gdy zaś jest rozległe, do 1 szklanki wody dodajemy sok z 1 dużej cytryny, moczymy w nim gazę i przykładamy ją do piekącej skóry.

Zdjęcie Tojad / ©123RF/PICSEL

Tojad



To jedna z najbardziej trujących dzikich roślin w naszym kraju. Nie wolno dotykać go gołymi rękami, bo znajdująca się w nim trucizna wchłania się przez skórę.



Objawy: Bezpośredni kontakt z sokiem rośliny może spowodować rumień, pęcherzykowate zapalenie skóry i ciężko gojące się wrzody.



To pomoże: Na zmiany od razu przykładamy okład z sody oczyszczonej.

Zdjęcie Bluszcz / ©123RF/PICSEL

Bluszcz



To roślina powszechnie występująca w ogrodach i parkach.



Objawy: Kontakt z jego sokiem może wywołać silne podrażnienie spojówek i skóry, a także dermatozy, czyli rumień, świąd oraz wysypkę.



To pomoże: W złagodzeniu świądu i rumienia pomogą okłady z lodu. Wysypkę posmaruj sokiem z niecierpka pospolitego (przetnij łodyżkę i wyciśnij sok na zmienioną skórę).

Zdjęcie Fikus / ©123RF/PICSEL

Fikus

To roślina bardzo często uprawiana w domu. Zawiera lateks, który działa silnie alergizująco.



Objawy: U alergików sama obecność fikusa w domu może wywołać świąd i zaczerwienienie skóry.



To pomoże: Świąd i zmiany na skórze złagodzi okład z siemienia lnianego. 1 łyżkę siemienia zagotuj w szklance wody. Wystudź, zanurz gazę w kisielu i przyłóż do zmian na skórze.

Zdjęcie Wilczomlecz obrotny / ©123RF/PICSEL

Wilczomlecz obrotny



To występujący w całej Polsce chwast polny oraz ogrodowy, który uszkodzony (np. złamany) wydziela trujący sok mleczny.



Objawy: Kontakt z tą rośliną powoduje ciężkie zapalenie skóry z pęcherzami oraz owrzodzeniami.



To pomoże: Zmiany złagodzi okład z płatków owsianych. Zalej płatki ciepłą wodą, by powstała papka i nałóż ją na zmienioną skórę.

Zdjęcie Bagno zwyczajne / ©123RF/PICSEL

Bagno zwyczajne

Jest to roślina dziko rosnąca na wilgotnych, bagnistych terenach. Wydziela ona specyficzny zapach, który odstrasza mole.



Objawy: Zawiera silnie trujący ledol, który w bezpośrednim kontakcie ze skórą działa na nią drażniąco.



To pomoże: Aby złagodzić podrażnienie i świąd skóry, posmaruj zmienione miejsca sokiem z aloesu (wyciśnij go z miąższu łodygi).

Zdjęcie Jaskier / ©123RF/PICSEL

Jaskier

W Polsce występuje w ponad 20 gatunkach, głównie na terenach nizinnych i w niższych górach.



Objawy: Nawet niewielka ilość soku tej rośliny powoduje zaczerwienienie skóry i powstawanie pęcherzy.



To pomoże: Aby złagodzić ból, obrzęk i wysuszyć pęcherze, przykładaj gazę nasączoną płynem kalaminowym. To mieszanka tlenku cynku (ok. 5 zł/10 g) i wody wapiennej (ok. 3 zł/250 ml).

Zdjęcie Barszcz Sosnowskiego / ©123RF/PICSEL

Barszcz Sosnowskiego



Ten wyjątkowo niebezpieczny chwast spotkać można w parkach, w rowach, na nieużytkach. I to w całej Polsce!



Objawy: Pod wpływem słońca powoduje bardzo silne oparzenia i trudno gojące się stany zapalne skóry.



Sposoby: Jeśli skóra miała kontakt z barszczem, należy szybko opłukać ją czystą wodą, spryskać panthenolem i jechać na pogotowie.