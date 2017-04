Storczyki – jak je przesadzać, by pięknie kwitły?

Uwielbiane przez większość miłośników roślin – storczyki, wymagają od nas sporo uwagi. Od tego, ile energii poświęcimy uprawie i pielęgnacji, zależy ich kondycja. Podpowiadamy, jak przesadzać te okazałe rośliny, by zachwycały wyglądem i rosły jak szalone!

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Storczyki przesadzamy najczęściej wtedy, gdy podłoże w donicy ulegnie rozkładowi, a korzenie się w niej nie mieszczą. Wymiana konieczna jest także w sytuacji, kiedy rośliny zostaną zaatakowane przez szkodniki, choroby, bądź w przypadku gnicia korzeni. Przesadzanie storczyków zaleca się również co 2-3 lata, gdy do podlewania używana jest woda destylowana lub deszczówka o niskiej zawartości minerałów. Częściej należy wymieniać podłoże przy podlewaniu wodą z kranu - na powierzchni osadzają się sole mineralne, uszkadzające korzenie. Zabieg przesadzania warto wtedy wykonać raz w roku.

Reklama

Krok 1

Zanim przystąpisz do przesadzania, koniecznie namocz korzenie w wodzie. Sprawi to, że będą bardziej elastyczne, a jednocześnie pozwoli ograniczyć uszkodzenia powstałe w wyniku wymiany podłoża. Pamiętaj, aby nie przesadzać kwitnących storczyków. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, możesz jedynie ściąć kwiatostan.



Krok 2

Wyjmij delikatnie roślinę z pojemnika, rozluźnij korzenie i ostrożnie obsyp starą korę. Gdy bryła korzeniowa będzie już oczyszczona, dokonaj oceny korzeni. Zdrowe są grube, jędrne, białe lub jasnozielone.





Zdjęcie Storczyki / ©123RF/PICSEL

Ważne!

Koniecznie usuń wszystkie martwe, zgniłe i gąbczaste korzenie. Jeśli wycięta została ich duża część, to rany w miejscu cięcia zabezpiecz węglem drzewnym. Zabieg ten uchroni korzenie przed patogenami. Doniczka, do której będziesz przesadzać roślinę, nie musi być większa. Nowe korzenie wykształcają się tuż pod liśćmi i do rozwoju wystarcza im wilgotne powietrze. Najlepiej dobrać naczynie przezroczyste - dzięki temu w korzeniach będą mogły zachodzić procesy fotosyntezy. Łatwiej będzie też monitorować ich zdrowotność.



Warstwa drenująca



Podłoże dla storczyków nie powinno być w żadnym wypadku ziemią ogrodniczą, ani zawierać mielonego torfu. Najlepsza będzie gotowa mieszanka składającą się głównie z kory sosnowej, węgla drzewnego czy grubych włókien torfowca nowozelandzkiego. Obłóż nią luźno korzenie. Na dnie nowego pojemnika usyp cienką warstwę drenującą, którą wykonać możesz z keramzytu, żwiru czy pokruszonego styropianu. W przypadku nadmiaru wody zapobiegnie ona gniciu korzeni.





Zdjęcie Podłoże do storczyków nie powinno być ziemią ogrodniczą / ©123RF/PICSEL

Korzenie



Delikatnie zwiń korzenie i umieść je w donicy. Następnie zasyp storczyki podłożem. Pamiętaj, aby podczas uzupełniania kory nie ugniatać korzeni. Dobrze jest od czasu do czasu potrząsnąć naczyniem – wtedy kora sama wypełni przestrzenie między korzeniami.

Pielęgnacja po przesadzeniu



W przypadku zdrowych korzeni, możesz nieco podlać roślinę, po czym postawić ją na podstawce z wodą i keramzytem. Jeśli usuniętych zostało dużo martwych korzeni, nie podlewaj roślin przez 10-14 dni. Nawóz zastosuj po 2-3 tygodniach od przesadzenia.



Przesadzanie Cymbidium



Cymbidium to storczyk, który w przeciwieństwie do Falenopsisa lubi bardziej zwarte podłoże. Możesz zastosować mieszankę dla storczyków, ale jego korzenie trzeba bardziej obsypać. Przyrastają one bardzo szybko, dlatego podczas przesadzania należy je skrócić o 1/3, a także usunąć części martwe i uszkodzone. Najlepiej użyć do tego zdezynfekowanego noża kuchennego lub sekatora. Roślinę umieść w donicy o 2-3 numery większej, by umożliwić rozwój korzeni. W przypadku, gdy storczyk mocno się rozrósł, możesz podzielić go na części. Cymbidium nie wymaga przezroczystej donicy, jak w przypadku Falenopsisa.